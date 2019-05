von SK

Jetzt ist es offiziell – der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar erhält Fördergelder für den Ausbau in Marbach. Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hat die Bewilligung des Förderantrages schriftlich bestätigt. „Ich bin sehr froh, dass sich die viele Arbeit, die vielen Gespräche und der Einsatz von allen Beteiligten im Innenministerium, bei der Stadt Villingen-Schwenningen und beim Zweckverband ausgezahlt haben“, sagt Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis in einer Pressemitteilung. Durch die Förderung bekommen unter anderem die erheblich unterversorgten Gebiete Melben, Buchhalde und Nelkenstraße einen Zugang an das kommunale Glasfaser-Netz. Auch Marbachs Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple ist über den guten Ausgang des schwierigen Prozesses erleichtert, „Ich bin deshalb umso dankbarer, dass die Bemühungen des Zweckverbandes, vertreten durch Herrn Jochen Cabanis, und unseren Oberbürgermeister Herrn Jürgen Roth zu diesem Erfolg geführt haben. Mit dem angekündigten Baustart geht eine lange Zeit des Hoffens und Bangens, aber auch der Bemühungen im Ortschaftsrat zu Ende.“

So geht es jetzt weiter

Voraussichtlich Ende Mai wird der Bewilligungsbescheid in Stuttgart übergeben. Zu dieser Zeit oder Anfang Juni kann die Baufirma mit dem Ausbau der Glasfaser-Anschlüsse bis ins Haus beginnen. Alle Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Zweckverbandes unter www.breitband-sbk.de.