Am Freitag größerer Einsatz der VS-Polizei: Was spielte sich da bei brütender Mittagshitze unter den Kirchtürmen tatsächlich ab?

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitagmittag in der Villinger Innenstadt. Mehrere Polizei- und Mannschaftswagen steuerten wegen der Baustelle den Latschariplatz an. Der Polizei war eine Schlägerei auf dem Münsterplatz gemeldet worden.