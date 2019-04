Ab 11.30 Uhr gehen Schüler aus Villingen-Schwenningen am heutigen Freitag, 26. April, auf die Straße, um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Die Protestaktion gehört zur weltweiten Fridays-for-Future-Bewegung, die eine Umkehr der aktuellen Klimapolitik fordert. Laut Mitinitiatorin Laetitia Seyboldt wird mit über 200 Schülern, Studenten und Eltern gerechnet, die sich an den Protesten beteiligen. Die Kundgebung beginnt um 11.30 Uhr vor dem Amtsgericht in Villingen.

