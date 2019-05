Sie kann ihre Finger zu einer Faust ballen, abzählen und sogar den Mittelfinger zeigen: Die Roboterhand von Annika Eisenberger. Die 15-Jährige hat die Hand gemeinsam mit vier anderen Jugendlichen im Rahmen eines Projekts der Wissenswerkstatt Schwarzwald-Baar entwickelt. Am Freitag präsentierten sie ihr Werk im Sitzungssaal des Landratsamtes.

Annika Eisenberger führt Roboterhand vor:

Video: Marcel Jud

Unter dem Namen „Wissenswerkstatt„ sind verschiedene Workshops des Bildungsbüros Schwarzwald-Baar-Kreis und seiner Partner zusammengefasst, die sich an Schüler ab der siebten Klasse richten. „Durch die Wissenswerkstatt soll der Übergang ‚Schule-Beruf‘ gezielt mitgestaltet werden“, sagt Bildungsbüro-Leiter Andreas Meßmer.

Andreas Meßmer, Leiter des Bildungsbüros Schwarzwald-Baar-Kreis. | Bild: Marcel Jud

Das Roboterhand-Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Firma Continental angeboten. „Es geht darum, dass die Jugendlichen Ingenieur-ähnliches Arbeiten erproben können und die Basics lernen“, erklärt Clemens Boog, Ausbildungsverantwortlicher bei Continental.

Jugendliche für Technik begeistern

An insgesamt 23 Nachmittagen haben Annika Eisenberger und die anderen Jugendlichen über mehrere Monate hinweg bei Continental an ihren Roboterhänden getüftelt: Lernten zuerst handwerkliche Grundlagen wie Löten und Programmieren, designten und bauten die Roboterhand dann selbst zusammen und programmierten sie so, dass sie auf Knopfdruck ihre Finger bewegen kann.

Mit kleinen Knöpfen lassen sich die Finger der Roboterhand steuern. 23 Nachmittage investierten die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in ihr Projekt. | Bild: Marcel Jud

„Das Schwierige war, dass die Hand das macht, was sie machen soll“, sagt Annika Eisenberger. Sie war für das Programmieren verantwortlich, gemeinsam mit Manuel Gundelsweiler, 16, der wie sie die St.-Ursula-Schulen in Villingen besucht.

Neben ihnen waren auch der 14-jährige Denis Zimmermann von der Georg-Müller-Schule in Schwenningen sowie Matthis Plantard und Timo Kampeis von der Villinger Bickebergschule, beide 14, am Projekt beteiligt. Und das war keine Selbstverständlichkeit, wie Clemens Boog von Continental betont: „Viele haben sich beworben, aber nur fünf konnten mitmachen.“

Wie Boog in seiner Rede zur Präsentation der Roboterhände aufzeigte, geht es Continental bei dem Projekt auch darum, Jugendliche früh für technische Berufe zu begeistern und sich einen Vorteil auf dem immer härter umkämpften Fachkräftemarkt zu verschaffen. „Nur die schnellen Arbeitgeber gewinnen die Guten“, so Boog.

Clemens Boog, Ausbildungsverantwortlicher bei Continental. | Bild: Marcel Jud

Zumindest was das Begeistern für technische Berufe anbelangt, scheint das Roboterhand-Projekt seine Wirkung nicht verfehlt zu haben. „Ich habe meinen Traumberuf gefunden und tendiere jetzt Richtung Elektrotechnik„ sagte etwa Denis Zimmermann. Und Annika Eisenberger fügte an: „Vorher habe ich mich nur für Informatik interessiert, jetzt konnte ich auch die technischen Berufe besser kennenlernen.“