Das gefiel den Stadträten nicht, weil sie nichts davon wussten: Die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen kündigte Verträge mit dem baden-württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation auf Ende 2020, der in der Stadt für mobile Jugendarbeit zuständig ist.

Außerdem gekappt wurden zwei weitere Verträge mit dem Kinderschutzbund und dem Kinder- und Familienzentrum auf Ende 2019. Der Unmut entzündete sich, weil darüber der Jugendhilfeausschuss nicht informiert wurde. Außerdem sind die Umstände nicht klar, der Grünen-Sprecher Joachim von Mirbach sagte, er habe gerüchteweise davon gehört, dass vier Stellen wegfallen sollen. Der zuständige Amtsleiter, Stefan Assfalg, teilte lediglich mit, dass die Stadtverwaltung „neue Wege“ einschlagen wolle. Daher werde das Angebot neu ausgeschrieben. Der Landesverband könne sich ja wieder bewerben.

Noch bedeckter hielt sich Assfalg beim Kinderschutzbund. Dessen Geschäftsführer in VS, Alfred Zahn, teilte mit, dass davon drei Bereiche betroffen seien: Eine Sportgruppe, in der sich 50 bis 60 Jugendliche ohne Bindung treffen, sei darunter. Nur hier können sich die Stadt eine Fortführung vorstellen. Eine Gruppe, in der Russlanddeutsche gefördert werden, ist zudem betroffen. Hier wird gesungen, gemalt, aber auch Nachhilfeunterricht in Mathematik gegeben.

Im Stelzenhaus trifft sich außerdem eine Gruppe Jugendlicher, die dem Kinderschutzbund von den mobilen Jugendarbeitern geschickt wurde. Betroffen von den Kürzungen wären zehn Teamleiter, die eine Übungsleiterpauschale erhalten. Doch laut Zahn sollte das letzte Wort im Jugendhilfeausschuss gesprochen werden.