Jürgen Roth kann 10 Monate nach seinem Start als Rathauschef von Villingen-Schwenningen nun vollinhaltlich ins Amt eingeführt werden. Möglich mache dies der Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Dieser lasse, so Roth selbst in Mitteilung, eine Klage von Fridi Miller nicht zu. Müller war Gegenkandidatin Roths bei der OB-Wahl, erhielt 0,2 Prozent der Stimmen, was sie nicht daran hinderte, sich juristisch massiv in Position zu bringen.

Roht teilt mit, er wolle sich noch im Dezember offiziell vor dem Gemeinderat verpflichten lassen. Sein uneingeschränktes Stimmrecht, über das er bislang nicht verfügen konnte, wird damit auch ihm zuteil.

Roth teilte die Nachricht nach Mitternacht schriftlich mit einer Kurzmitteilung mit. Fridi Miller hat nach über 100 erfolglosen Kandidaturen um Bürgermeisterämter über im Land massiven Ärger mit der Justiz. Am Mittwoch wurde bekannt, dass ihre Wohnung geräumt würde. Offenbar griffen auch hier die Ämter durch.

Zuletzt hatte das Freiburger Verwaltungsgericht als erstinstanzlich zuständige Behörde verlautbart, es könne einen Beschluss zur Ablehnung der Klage nicht an Miller zustellen.

Der zweitinstanzliche Verwaltungsgerichtshof in Mannheim macht derzeit selbst Schlagzeilen mit einem Beschluss zur künftigen Teilnnutzung des neuen Freiburger Fussballstadions. Dies könne, so der VHH, wegen einer Lärmklage nur teilweise genutzt werden. Mittlerweile zeichnet sich klar ab, dasss diese Einschätzung wohl auf der Basis überholter Regelungen erfolgt sein muss.