von Roland Dürrhammer

Eigentlich läuft alles rund beim Judo-Sport-Club 74 Pfaffenweiler (JSC 74), was aus den Berichten bei der Jahreshauptversammlung zu entnehmen war. 195 Mitglieder zählt der Verein und die sportlichen Erfolge können sich bis hin zu den Süddeutschen Meisterschaften sehen lassen. Mit Marissa Bucher hat der JSC 74 eine Sportlerin, die im Landeskader Baden-Württemberg kämpft. Die Breitensportabteilungen haben ihren festen Platz im Verein und 2019 wurde eine erfolgreiche Line-Dance-Gruppe gegründet. Neben Volleyball, Gymnastik und einer Parcours-Gruppe wird seit zehn Jahren auch Aikido angeboten.

1974 noch Exoten

Finanziell gibt es keine Probleme und auch Ortsvorsteher Martin Straßacker unterstrich die Bedeutung des JSC 74 für Pfaffenweiler. „1974, im Gründungsjahr des Vereins, waren wir noch Exoten und Judosport war zu der Zeit noch etwas ganz Besonderes“, so Straßacker, der sich an seine Zeit als Vorsitzender gerne zurückerinnerte.

Intensives Training

Die sportlichen Erfolge beruhen auf intensivem Training zur Vorbereitung auf Gürtelprüfungen und Wettkampfteilnahmen unter der Leitung von drei Haupttrainern. Eine schmerzliche Lücke im Trainingsbetrieb hinterlässt Heike Burkard, die nach rund 17 Jahren ihr Amt als Trainerin aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Für die beiden anderen Trainer, Iris Say und Nico Burkard, ist es aus zeitlichen Gründen nicht uneingeschränkt möglich, die Lücke zu schließen. Denn es sind nicht nur die Trainingszeiten, sondern auch die Wettkämpfe an den Wochenenden, bei denen die Trainer ihre Mannschaften begleiten. Neben den allgemeinen Aufgaben steht für den Vorstand die Suche nach einer Nachfolge für Burkard an erster Stelle. „Es ist keine leichte Aufgabe und ich appelliere an alle Mitglieder, sich im Bekanntenkreis umzuhören, ob nicht jemand bereit wäre, das Traineramt zu übernehmen“, so Heike Ketterer vom Dreierteam, das den JSC 74 als Vorsitzende leitet.

Jetzt anerkannter Verein

Über eine erfreuliche Nachricht konnte Steffi Bauer vom Vorstandsteam berichten. Der Verein hat das Zertifikat als anerkannter Verein im Deutschen Judo-Bund erhalten und erfüllt damit alle Kriterien für die Auszeichnung Lizenzierte Trainer, anerkannte Judo-Meister, die Durchführung von Gürtelprüfungen, Wettkampftraining und Breitensport sowie das Hauptaugenmerk im Kinderschutz.

Wahlen und Ehrungen

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. Steffi Bauer und Michael Dreher wurden für weitere zwei Jahre ins Vorstandsteam gewählt. Als Beisitzer fungieren zukünftig Natalie Siramy, Verena Messmer, Ursula Rack und Marie Herrmann. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Söhnke Heinsen und Ursula Huhle-Pfeiffer geehrt, für 20 Jahre Ursula Rach und Anja Westphal und für 30 Jahre Heike Ketterer. Seit 40 Jahren sind Heike Burkard und Gunter Warok Mitglied.