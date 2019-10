Wie Oberbürgermeister Jürgen Roth in der Sitzung des Gemeinderates in der Neckarhalle erklärte, verlässt Jörg Röber Ende Februar 2020 die Doppelstadt. Er geht als Professor an die Fachhochschule für Verwaltung nach Kehl. „Er hat um einen Aufhebungsvertrag gebeten“, so Roth. Röber war Referent von Alt-OB Rupert Kubon und trat bei der OB-Wahl 2018 gegen Jürgen Roth an. Nach der Wahl übernahm Röber am Jahresanfang die neu geschaffene Stabstelle Digitalisierung.