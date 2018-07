von SK

Villingen-Schwenningen – Zwei Tage vor dem Start der offiziellen Bewerbungsfrist scheint es mit der Zurückhaltung von Jörg Röber zu Ende zu gehen. Nach Informationen des SÜDKURIER wird der bisherige persönliche Referent von OB Rupert Kubon am Donnerstag offiziell seine Kandidatur um das höchste Amt der Stadt verkünden. Als Ort soll Röber das Umweltzentrum ins Auge gefasst und damit viellleicht schon kommunalpolitisches Feingespür bewiesen haben: Kann doch die Möglingshöhe durchaus als Ort durchgehen, der seit der Landesgartenschau eine gewisse einende Kraft für beide Stadtbezirke ausstrahlt.

Jürgen Roth. Bild: Jochen Hahne | Bild: Hahne, Jochen

Sicher ist, dass der von der CDU unterstützte Jürgen Roth, Bürgermeister in Tuningen, seine Bewerbung abgeben wird.

Gaetano Cristilli. | Bild: Stadler, Eberhard

Auch Gaetano Cristilli, gelernter Speditions- und Versicherungskaufmann sowie Inhaber des Fitness-Studios G 1 in Villingen, hat seine Kandidatur erklärt. Cristilli ist geschäftsführender Vorstand des FC 08.

Martina Kloiber-Jung. | Bild: Greiner, Anja

Martina Kloiber-Jung, Betriebsleiterin der Technischen Dienste, hat immerhin verlauten lassen, dass sie die feste Absicht hat, sich zu bewerben.

Neben diesen Kandidaten will auch Dauerkandidatin Friedhild Miller, die nie vor Ort erscheint, ihre Bewerbung abgeben. Wie alle anderen Kandidaten auch muss sie 100 Unterschriften von wahlberechtigten Personen beilegen. Im Moment sorgt sie vor allem in Freiburg für Wirbel, weil sie die Wahl von Martin Horn angefochten hat – wie im übrigen auch in Sindelfingen, Ravensburg und Rottweil.

Ab Samstag, 7. Juli, null Uhr, können Kandidaten, die sich in der Doppelstadt als Oberbürgermeister zur Wahl stellen wollen, ihre Bewerbungen einreichen. Die Zeitspanne der Bewerbungsfrist läuft bis zum 10. September. So bleibt ausreichend Zeit bis zum Wahltag am 7. Oktober, um beispielsweise die Stimmzettel zu drucken.

Der Gemeindewahlausschuss entscheidet am 11. September in einer Sitzung über die Zulassung der Bewerbungen und legt auch fest, wie die Reihenfolge der Plätze auf dem Stimmzettel ist. Grundsätzlich entscheidet darüber der Eingang der Bewerbungen.

Erster Wahlgang ist am Sonntag, 7. Oktober. Ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang ist auf Sonntag, 21. Oktober, nominiert.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein