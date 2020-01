Schwarzwald-Baar – Es ist schon wieder ein paar Tage her, dass die Region Schwarzwald-Baar in ein neues Wirtschaftsjahr gestartet ist. Die Herausforderungen, vor denen Unternehmen der Region in diesem Jahrzehnt stehen werden, sind groß: Digitalisierung, Fachkräftemangel und technologischer Wandel. Der SÜDKURIER hat bei Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky sowie den Personalleiter eines der größten Unternehmen der Region nachgefragt, wie sie den Arbeitsmarkt der Zukunft sehen.

Jánszky ist Gründer und Vorsitzender eines er nach eigenenr Darstellung größten, unabhängigen Zukunftsforschungsinstitute Europas und beeinflusst seit Jahren mit Trendanalysen und Büchern die Strategien vieler Branchen. Jánszky gilt als Sprachrohr der Querdenker und Innovatoren der deutschen Wirtschaft. Er blickt grundsätzlich positiv in die Zukunft und sagt: „Den meisten Trendanalysen zufolge ist es wahrscheinlicher, dass die Entwicklung für uns positiv verlaufen wird, was Wirtschaft und Lebensverhältnisse angeht.“ Es seien jetzt aber mutige und richtungsweisende Entscheidungen nötig. Konkret bedeute das für Unternehmen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und sich mit neuen technologischen Möglichkeiten zu beschäftigen. „Wichtig ist nur, alte Regeln hinter sich zu lassen und innovativ zu sein.“ Weniger optimistisch sieht seine Prognose klassischen Zulieferer, vor allem im Bereich der Automobilindustrie: „Es ist höchst unwahrscheinlich, dass alle diese Betriebe überleben werden.“

Auch das Unternehmen IMS Gear aus Donaueschingen ist einer dieser Zulieferbetriebe, zudem einer der größten der Region. Angst vor der Zukunft hat man dort aber nicht. Personalleiter Benedikt Lenhart blickt positiv nach vorne: „IMS Gear bedient zwar vorrangig den Automotive-Markt, unser Produktportfolio konzentriert sich aber nicht auf Verbrennungsmotoren, sondern auf Getriebe und Antriebskomponenten im Bereich Lenken und Bremsen, sowie elektrische Verstellantriebe für Komfortfunktionen, wie beispielsweise Sitzverstellungen.“ Man sei daher weitestgehend unabhängig davon, ob ein Fahrzeug von Verbrennungsmotoren, per Hybrid-Technik oder rein elektrisch angetrieben werde.

IMS Gear-Personalleiter Benedikt Lenhart. | Bild: Ims Gear

„Unser Produktspektrum in Kombination mit unseren Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen bietet uns daher auch in Zukunft gute Wachstumsmöglichkeiten“, so Lenhart. Nichtsdestotrotz sei man als Familienunternehmen immer bestrebt, sich langfristig auszurichten. Anstelle von kurzfristigem Profit setze man auf nachhaltigen, wirtschaftlichen Erfolg. „Es gehört zu unserer DNA, unser Geschäftsmodell regelmäßig zu hinterfragen, weiter zu entwickeln oder auch neu zu justieren.“

Auch Arbeitnehmer müssen sich dieser Entwicklung stellen. „Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften wird weiter steigen“, sagt Lenhart. Wer keine fundierte Ausbildung mitbringe, werde es auf dem Arbeitsmarkt zunehmend schwerer haben. Die Bereiche Software, Daten, Messen, Analysieren und Prognosen nehmen auch laut Jánszky einen immer höheren Stellenwert ein und werden künftig vermutlich sogar mehr Arbeitsplätze bieten. „Angst muss man davor nicht haben. Programmieren kann wirklich jeder lernen“, so der Zukunftsforscher. „Die Herausforderung lautet Qualifizierung und Flexibilität“, ist sich auch Lenhart sicher. „Arbeitnehmer sollten bereit sein immer wieder Neues zu lernen und den Wandel als Chance begreifen.“ Dafür bilde IMS Gear seine Mitarbeiter spezifisch weiter und ermögliche es ihnen so, in neue Aufgaben hineinzuwachsen. Jánszky geht davon aus, dass die Macht der Arbeitnehmer zunehmen wird. „Arbeitgeber werden mit höheren Löhnen und anderen Anreizen um qualifizierte Mitarbeiter werben.“