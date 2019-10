VS-Villingen (tri) Sankt Ursula hat sich für neue Schuljahrzehnte fit gemacht – ein Groß-Umbau der Schule ist jetzt soweit abgeschlossen, dass die neuen Strukturen erkennbar sind. Was sich genau hinter den einzelnen Maßnahmen verbirgt, können Leser des SÜDKURIER jetzt aus erster Hand erfahren. Oberstudiendirektor Johannes Kaiser führt am 10. Oktober eine Lesergruppe durch das einstige Gebets- und Kloster-Haus, das an der Bickenkapelle seit über 700 Jahren angesiedelt ist.

Der Umbau des Hauses versetzt die Schule vor allem für die Herausforderungen neuer Unterrichts- und Betreuungsformen in eine komfortable Lage. 6,7 Millionen Euro werden in die Einrichtung, die zum Eigentum der Erzdiözese Freiburg zählt, investiert. Der zweite Bauabschnitt ist jetzt beendet, die Schule wurde damit unter anderem zum Hof an der Bärengasse geöffnet. Der dritte Bauabschnitt wird sich künftig auf den Ostflügel und damit auf die historischen Klosterzellen konzentrieren.

Teilnehmen ist ganz einfach, ein wenig Glück bei der Auslosung unter allen Anmeldungen vorausgesetzt: Zur Führung mit Schulleiter Johannes Kaiser ist heute, Montag, ganztägig, und morgen, Dienstag, bis 12 Uhr, eine spezielle Telefonleitung freigeschaltet. Diese lautet:

01379- 37050079

(50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend). Nennen Sie als Stichwort: Sankt Ursula.

Bitte, ganz wichtig: Geben Sie auf dem Ansageband langsam und deutlich Ihren Namen und Ihre Rufnummer an. Wir benachrichtigen die Gewinner am Dienstagnachmittag telefonisch. Das bedeutet: Bitte nennen Sie eine Rufnummer, unter der Sie Dienstagnachmittag auch tatsächlich erreichbar sind.

Der geführte Rundgang mit Sankt Ursula-Chef Johannes Kaiser beginnt am Donnerstag, 10. Oktober, 17 Uhr an der Pforte an der Villinger Bickenstraße.