Jetzt soll alles sehr schnell gehen: Die Stadtverwaltung will die Verbindungsstraße von der Stumpenkreuzung nach Weilersbach nach SÜDKURIER-Informationen sperren lassen. Diese Maßnahme schlägt das Bürgeramt vor, um den riskanten Unfall-Schwerpunkt zu entschärfen. Ein Großteil der Unfälle ereignet sich, weil Autofahrer direkt über die Kreuzung in die enge Verbindungsstraße fahren und dabei meist die aus Villingen kommenden Autos, die teils zu schnell unterwegs sind, übersehen. Am 16. Juli soll der Ortschaftsrat über den einschneidenden Schritt beraten, am 25. Juli muss der Gemeinderat eine endgültige Entscheidung treffen. Sollte er die Sperrung akzeptieren, könnte sie auch schnell in die Wege geleitet werden.

Hohes Risiko

Die Kreuzung an der Straße zwischen Villingen und Kappel ist ein Unfallschwerpunkt. Daher wurde schon vor Jahren vorgeschlagen, an dieser Stelle einen Kreisel zu bauen. Den müsste die Kreisverwaltung bezahlen, da es sich um einen Kreuzungspunkt von Kreisstraßen handelt – derzeit wird die Summe auf knapp 550 000 Euro geschätzt. Der Kreistagsausschuss hat auf eine Initiative von CDU-Fraktionssprecher Jürgen Roth vorgeschlagen, den Bau des Kreisverkehrs zu prüfen, aber kurzfristig solle die Stadt VS als Sofort-Maßnahme die Straße nach Weilersbach sperren lassen. Dies wiederum lehnen viele Weilersbacher ab, weil sie eine Verlagerung des Verkehrs auf andere, innerörtliche Verbindungen befürchten.

Der bisher letzte schwere Unfall ereignete sich im März. | Bild: Sprich, Roland

Nach derzeitigem Stand der Dinge ist auch der Ortschaftsrat "einstimmig dagegen", wie Ortvorsteherin Silke Lorke auf Anfrage erklärt. Sie selbst spricht sich ebenfalls gegen eine Sperrung aus, auch wenn sie sich mit dieser Positionierung nach eigenem Bekunden schwer tue. Denn auch Lorke möchte den Unfallschwerpunkt schnell beseitigen – "wer möchte das nicht?" –, sie befürchtet aber, dass der Bau eines Kreisels auf den St.-Nimmerleinstag verschoben wird, wenn die Straße erst einmal geschlossen ist. Dann bleibe möglicherweise die Straße zu, Anwohner an zwei Weilersbacher Strecken seien aber voraussichtlich auf Dauer mit wesentlich mehr Verkehr konfrontiert.

Die obere Abzweigung an der Stumpenkreuzung Richtung Weilersbach könnte bald gesperrt werden, wenn der Gemeinderat zustimmt.

Ungeklärte Fragen

Aus Sicht Lorkes sind derzeit noch einige Fragen ungeklärt. Die Verbindungsstraße werde derzeit auch bei Einsätzen von der Feuerwehr genutzt. Auch die Lehrer, die von Obereschach schnell in der Filialschule in Weilersbach sein müssen, nehmen diesen Weg. In Zukunft offen müsse er auch für die Landwirte bleiben, die auf den angrenzenden Feldern arbeiten, fordert sie. Interessanterweise halten sich die Obereschacher derzeit mit einer Einschätzung zurück, auch wenn die Verbindung zwischen den beiden Orten sehr eng ist.

Kontroverse Debatten erwartet

Bei der Sitzung im Villingen-Schwenninger Gemeinderat am 25. Juli dürfte es dann noch einmal hoch hergehen. Bisher lehnte die FDP eine Sperrung ab. Auch die Freien Wähler dürften sich dagegen aussprechen, wenn der Weilersbacher Ortschaftsrat bei seiner ablehnenden Haltung bleibt. Das gehe auf keinen Fall, dass sich der VS-Gemeinderat in eine, für Weilersbach so wichtigen Frage gegen den Ortschaftsrat stelle, betont der Freie Wähler Ernst Reiser auf Anfrage. Darüber bestehe in der Fraktion auch Übereinstimmung. In der CDU gebe es noch keine Fraktionsmeinung, sagt deren Sprecherin Renate Breuning, weil die Vorlage noch nicht zugesandt sei. Sie persönlich könne sich aber eine Sperrung der kurvenreichen Strecke durchaus vorstellen – im Volksmund auch als "Todes- oder Saufsträßle" bekannt. Breuning geht auch nicht davon aus, dass sich der Verkehr in Weilersbach so beträchtlich verstärkt, wie befürchtet. Immerhin gelte der bisherige Weg als eine Abkürzung nach Schwenningen. Wer aber gezwungen sei, die Kreisstraße nach Villingen zu nutzen, werde möglicherweise gar nicht mehr über Weilersbach, sondern über den Nordring fahren. Im Übrigen sei es bei Weitem nicht so, dass alle Weilersbacher die Sperrung ablehnen, viele Anwohner in der betroffenen Kapellenwaldstraße seien ihres Wissens dafür.

