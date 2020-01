Mit einer großen Party zum Häs-Abstauben und der Aufnahme neuer Hästräger starteten die Eschach-Kobolde in ihre Fasnetsaison. So waren nicht nur viele Schaulustige, sondern auch einige befreundete Zünfte aus der näheren Umgebung wie die Warenbachhexen aus Villingen in das Vereinsheim des SV Obereschach gekommen.

Scheme übergeben

Zum Abstauben gab es für die noch junge Zunft zwar nicht viel, sie konnte sich in diesem Jahr aber wieder über vier neue Hästräger freuen. Insgesamt gibt es nun 36 Hästräger. So konnten die vier Neuen aus der Hand des Vereinsvorsitzenden Sven Schlegel die neue Scheme in Empfang nehmen.

Ganz spezielles Gebräu

Bevor es jedoch soweit war, mussten sich die neuen Hästräger einiges über sich ergehen lassen. Zum Aufnahmeritual gehört nämlich die Einnahme eines undefinierbaren, speziellen Eschach-Kobold-Gebräus – ein nicht sonderlich appetitlicher Trunk. Die neuen Hästräger verdrehten zwar immer wieder die Augen und verzogen die Mundwinkel, aber sie ließen alle diese Aufgaben mit stoischer Ruhe über sich ergehen, Hauptsache, sie waren jetzt Kobolde.