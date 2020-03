Einen letzten Bericht beim Tennisclub Haslach-Wöschhalde über das vergangene Tennisjahr gab der scheidende Vorsitzende Wilfried Richter in der Jahreshauptversammlung. Die Mitgliederzahl konnte von 95 auf 99 Personen leicht gesteigert werden. Seit Jahren erfolgreich ist auch die Nachwuchsarbeit des Vereins: So hatten sich 22 Kinder freitags für das Kooperationstraining angemeldet. Diese Kooperation mit der Haslachschule und dem Turnverein Villingen gibt es nun schon seit einigen Jahren.

Anlage ist gut in Schuss

Mit Hilfe der Damen und Herren des Seniorentennis waren die Plätze am Freitagnachmittag immer gut belegt. Auch das Mittwochstraining mit dem zertifizierten Trainer Dirk Osteroth wurde von vielen Kindern und Jugendlichen gut genutzt. Die eingeführte Projektliste für Instandhaltungsarbeiten hat sich bewährt. So konnte die Tennisanlage gut in Schuss gehalten werden.

Herren 30 schaffen Aufstieg

Kassierer Joachim Peter konnte wieder über ein positives Ergebnis bei den Finanzen berichten. Einen wesentlichen Anteil hatten dabei die Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Clubheims, das sehr engagiert von Hüttenwart Dietrich Treppner geführt wird. Jugendsportwart Dirk Osteroth berichtete über die sportlichen Aktivitäten: So sind die Herren 30 aufgestiegen, treten aber in der neuen Saison als Herren 40 an. Abgestiegen sei leider die Damenmannschaft. Die anderen Mannschaften (Herren I, Herren II, Senioren 60 und Senioren 65) landeten im Mittelfeld.

Abwärtstrend gestoppt

In der Hauptversammlung gab Wilfried Richter nach 14 Jahren erfolgreicher Arbeit sein Amt als Vorsitzender ab. Seit 2006 hat er die Geschicke des Vereins geleitet. Ihm war es gelungen, den Abwärtstrend in der Mitgliederentwicklung zu stoppen. Die erfolgreiche Kooperation mit dem Turnverein Villingen wurde von ihm ins Leben gerufen und gut betreut. In seiner Amtszeit wurde der Verein schuldenfrei und es wurde ein gutes finanzielles Polster geschaffen, das für Instandhaltungen und Investitionen der Plätze und das Clubhauses gebraucht wird. Die Vereinsverwaltung wurde digitalisiert und eine Homepage eingerichtet. Mit Siegfried Schmelter scheidet auch der langjährige stellvertretende Vize-Vorsitzende endgültig aus dem Vorstand aus. Immer ansprechbar und hilfsbereit, war er häufig auf den Plätzen zu finden, um Probleme zu lösen.

Engagierter Hüttenwart hört auf

Sein Amt aufgegeben hat auch der langjährige Hüttenwart Dietrich Treppner. Seit Jahren hat sich um das Vereinsheim gekümmert und ihm ist es zu verdanken, dass der Verein finanziell so gut aufgestellt ist. Mit großem Engagement sorgte er dafür, dass das Vereinsleben am Freitag lebendig ist und dass durch Vermietungen zusätzlich Geld in die Vereinskasse gespült wurde. Er wird seinen Nachfolger Heiner Hahn weiter unterstützen.

Die Gewählten

Zum neuen Vorsitzenden der Tennisspieler wurde Heinrich Maulhardt gewählt. Bestätigt wurden in ihren Vorstandsämtern Schriftführer Thomas Schumacher und der technische Leiter Werner Letze. In seinem Beiratsamt als Jugendsportwart bestätigt wurde Dirk Osterroth. Neu gewählt wurden als Beiräte: Heiner Hahn als Hüttenwart, Kai Serowy als Sportwart sowie Klaus Serowy als Kassenprüfer.