Nach der Eröffnungsfeier mit rund 700 geladenen Gästen, einem Tag der offenen Tür und kleineren Veranstaltungen wurde die Schwenninger Neckarhalle beim Konzert von "Glasperlenspiel" nun bis an die Belastungsgrenze gebracht. Und sie hat den Stresstest als Veranstaltungsstätte für Großevents bestanden.

Vor dem Eingang zur Neckarhalle bildet sich eine lange Schlange, da der Sicherheitsdienst jede Tasche kontrolliert. Die Konzertbesucher nehmen die Wartezeit gelassen. | Bild: Sprich, Roland

Freitagabend, kurz nach 19 Uhr. Vor dem Eingang der Neckarhalle hat sich eine schier endlose Menschenschlange gebildet. Rund 1200 Besucher wollen das Konzert des Elektropopduos "Glasperlenspiel" erleben. Der Sicherheitsdienst am Eingang nimmt seine Sache genau. Jede Tasche wird kontrolliert. Das verlangsamt den Einlassprozess. Die Gäste bleiben geduldig, die Stimmung ist entspannt.

Besser ausschildern

Die Parkplätze direkt an der Halle sind schnell belegt. Besucher aus Schwenningen haben das Auto gleich stehen lassen und sind zu Fuß gekommen. Manche Autofahrer haben in einer der Seitenstraßen nahe dem Halleneingang geparkt, obwohl auf dem großen Parkplatz direkt neben dem Bahnhof kostenlose Parkplätze frei waren. "Allerdings hätte man diesen Parkplatz besser ausschildern sollen, damit auch Ortsunkundige ihn gefunden hätten", wie ein Mann anmerkt. Dank der Unterführung unter dem Bahnhof durch ist die Neckarhalle mit wenigen Schritten erreichbar.

Villingen-Schwenningen Alles Gute kommt von oben, oder: Wie die Neckarhalle zum Leben erwacht Das könnte Sie auch interessieren

An einem Verkaufsstand im Foyer können sich die Konzertbesucher mit Snacks und Getränken in Pfandbechern eindecken. Im Saal ist eine weitere Ausgabestelle. Zur Stoßzeit bilden sich an den Ständen Schlangen, nach fünf Minuten Warten ist man an der Reihe. Die Mitarbeiter bleiben freundlich und wirken routiniert und nicht gestresst.

Platz zum Tanzen

Obwohl im hinteren Bereich der Halle die Ton- und Lichtregie für "Glasperlenspiel" aufgebaut ist, gibt es ausreichend Platz. Selbst bei etwas mehr als 1200 Personen, die nach Veranstalterangaben in der Halle waren, ist der Saal nicht bis zum Anschlag voll. Vor allem im hinteren Bereich und an den Seiten findet sich ausreichend Platz, um sich nicht eingeengt zu fühlen. Manche haben sogar Platz, um zu tanzen.

90 Minuten feiern "Glasperlenspiel" in der neuen Neckarhalle ein Konzert, bei dem die großen Hits wie "Echt", "Royals und Kings" und "Geiles Leben" nicht fehlen dürfen. | Bild: Sprich, Roland

Mit "Glasperlenspiel" haben die Veranstalter eine Band verpflichtet, die eine breite Klientel anlockt. "Uns war bewusst, dass wir zur Eröffnung einen Knaller bringen müssen. Das ist uns gelungen", sagt Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier angesichts der ausverkauften Veranstaltung. Er beobachtet den Ablauf genau. "Ich habe ein veranstaltungserfahrenes Team, aber es ist trotzdem etwas Neues in dieser Halle." Das Publikum ist bunt gemischt, das Duo aus Stockach lockte ein Publikum von zehn bis 70 Jahren an. Nach der Vorgruppe, Sängerin Emily Roberts mit Band, die für ihren halbstündigen Auftritt extra aus Berlin angereist kamen, betreten "Glasperlenspiel" kurz vor 21 Uhr die Bühne. 90 Minuten lang geben Sängerin Carolin Niemczyk, Keyboarder und Sänger Daniel Grunenberg und ihre Band Vollgas. Inklusive beeindruckender Licht- und Projektionsshow und Knalleffekten, die Goldglitzer ins Publikum schießen. Zwischendurch freut sich Sängerin Carolin, dass sie "endlich mal wieder daheim auftreten und schwäbisch schwätze kann, und wo man mich verschtoht."

Carolin Niemczyk, eine Hälfte des Elektropopduos Glasperlenspiel, freute sich, in der Heimat auftreten "und wieder mal schwäbisch schwätzen zu dürfen." Das Duo stammt aus Stockach am Bodensee. | Bild: Sprich, Roland

"Glasperlenspiel" zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Elektropopbands. Mit Hits wie "Echt", "Ich bin ich" und Royals und Kings" katapultiert sich das Duo regelmäßig in die Charts. Und selbstverständlich verlassen "Glasperlenspiel" die Konzertbühne nicht, ohne den 1200 Gästen und in gewissem Sinne auch der Neckarhalle ein "Geiles Leben" zu wünschen.