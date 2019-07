Im Oktober wird die Neckarhalle zum Festivalgelände. Und die wichtigsten Künstler für das neue VStival vom 3. bis zum 5. Oktober stehen jetzt fest. Neben Nura und den Emil Bulls werden Patrice, die Leoniden, Neonschwarz und viele weitere zu hören sein.

Early-Bird-Festivalpass gibt es noch bis zum 14. Juli

Der Vorverkauf für die Tagestickets hat begonnen. Den Early-Bird-Festivalpass gibt es noch bis zum 14. Juli. Das geht aus einer Pressemitteilung des Amtes für Kultur hervor.

Drei Tage Programm auf zwei Bühnen

„Pop, Rock, Hip-Hop, Reggae und mehr gibt es beim VStival. An drei Festivaltagen bieten Bands und Künstler ein mitreißendes Programm auf zwei Bühnen“, so das Kulturamt. „Die energetische Berliner Rapperin Nura, bekannt durch Erfolgshits wie ,Chaya‘ und ,Babebabe‘, ist am ersten Festivaltag dabei“, heißt es von den Veranstaltern.

Gesellschaftskritischer Hip-Hop und Metal-Urgesteine

„Wer auf intelligenten, gesellschaftskritischen Hip-Hop steht, ist davor bei Neonschwarz gut aufgehoben. Die Hamburger Rap-Crew erobert seit 2012 Gehör und Bühnen in Deutschland. Die Emil Bulls rocken mit harten Gitarrenklängen den zweiten Festivaltag. Die fünf Metal-Urgesteine können auf 24 sehr erfolgreiche Band-Jahre zurückblicken, in denen sie bereits zehn Studioalben veröffentlicht haben, darunter ,Sacrifice to Venus‘, das sich drei Wochen auf Platz sechs der deutschen Albumcharts hielt“, schreibt das Kulturamt weiter.

Besingt Mut, Euphorie und Sinnlichkeit: Patrice. | Bild: Dayanne

Mit Patrice kommt laut Vorschau am dritten Festivaltag ein Sänger und Songwriter von internationalem Format in die Neckarhalle und bringt seine Mischung aus Reggae, Soul, Hip-Hop, R‘n‘B und Blue Funk mit. Patrice sei in Köln aufgewachsen, aber mittlerweile sei der Sänger auch in New York und Paris zu Hause. „2016 erschien mit ,Life‘s Blood‘ sein siebtes Studioalbum, auf dem er Mut, Euphorie und Sinnlichkeit besingt.“

Bereits preisgekrönt

Am dritten Tag mit von der Partie sind außerdem die Leoniden. Die Kieler Indie-Rock-Band wurde bereits mit dem New Music Award 2017 ausgezeichnet.

Das kosten die Tickets

Die Tagestickets für das VStival kosten im Vorverkauf jeweils 29 Euro. Bis zum 14. Juli 2019 gibt es außerdem noch die limitierten Early-Bird-Festivalpässe. Sie sind an allen drei Festivaltagen gültig und für 68 Euro beim Amt für Kultur und im Internet (tickets.vibus.de) sowie im Franziskaner Kulturzentrum in Villingen, am Bahnhof Schwenningen und an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg (Telefon: 07721-822525, E-Mail: tickets@villingen-schwenningen.de).