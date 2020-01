Gutes Ermittlungs-Ende nach dem schweren Brand am 3. Januar an der Dattenbergstraße. Die Kripo habe den Fall nun noch im Detail untersucht, bewahrheitet habe sich die erste Vermutung, dass die Weihnachtsbeleuchtung am Wohnzimmerfenster die Flammen ausgelöst habe. Dieter Popp, Sprecher der Polizeidirektion Konstanz, sagte am Mittwoch auf Anfrage des SÜDKURIER: Der Familie passiert damit nichts. Ein technischer Defekt ist in diesem Fall nicht fahrlässig.“

Bei der betroffenen Familie konzentriert sich die Hilfeleistung jetzt weiter auf das Spendenkonto, das die Prokids-Stiftung von Joachim Spitz für den SÜDKURIER bereithält. Weil Prokids der Kontoinhaber ist, sind Spenden voll abzugsfährig. Bis zu einem Spendenbetrag von 200 Euro ist der Einzahlungs- oder Überweisungsbeleg für die Steuererklärung relevant, bei Beträgen über 200 Euro stellt die Stiftung Spendenbescheinungen aus. Die Kontonummer lautet IBAN: DE12 6945 0065 1151 0923 00. „Spenden Brandopfer Dattenbergstraße“ geben Sie bitte im Überweisungsträger im Formular-Feld des Zahlungsempfängers ein. Kontoinhaber ist die Prokids-Stiftung.

Am Mittwoch hat sich das Villinger Gymnasium am Romäusring der Unterstützung für die betroffene Familie angeschlossen. Schulleiter Jochen von der Hardt kümmert sich mit dem Klassenlehrer um das Mädchen aus der betroffenen Familie. Ein Handlungsstrang ist dabei die zugeneigte Begleitung der heranwachsenden Schülerin des Gymnasiums bei der Rückkehr an die Schule. Weil bei den Kindern der Familie nicht nur alle Schulbücher sondern auch alle Hefte verbrannt sind, kopiert das Gymnasium jetzt die Aufzeichnungen anderer Schüler für das Mädchen. „Da sind wir schon dabei“, sagte von der Hardt. Der Schulleiter will zusammen mit Eltern auch der ganzen Familie nach Möglichkeit zielgerichtet helfen. Sobald der wirkliche Bedarf klar ist, soll dazu am Gymnasium eine besondere Aktion starten.

Für die Familie hat sich mittlerweile das Wohnungsproblem endgültig geklärt. Sie können in ihre alte Wohnung zurückkehren, müssen aber bis zur Fertigstellung der Sanierung vorübergehend einen Hauseingang weiter in eine weitere Übergangsadresse im gleichen Gebäude einziehen. Hilfe bei der Wohnungssuche kam auch von der VS-Wohnungsbaugesellschaft. Das Angebot einer Wohnung in Schwenningen muss die Familie nun nicht annehmen.

