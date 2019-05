von Klaus Dorer

Vor dem Seniorenzentrum und der Apotheke in Brigachtal entstehen derzeit 15 zusätzliche Parkbuchten, der Kostenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rund 140 000 Euro. Die Arbeiten haben bereits begonnen.

Drei Monate lang Stau

Auf eine Vollsperrung und Umleitung wurde zwar verzichtet. Die halbseitige Sperrung führt jedoch zu Beeinträchtigungen. Dadurch muss beim Durchgangsverkehr in Brigachtal in den kommenden drei Monaten mit Behinderungen gerechnet werden.

Probleme im Berufsverkehr

Durch die Ampel entsteht ein Rückstau, der in den Kreisverkehr hineinragt und somit die weiteren Zufahrten erschwert. Insbesondere am Morgen und während des Feierabendverkehrs bilden sich lange Staus, die bis zur Höhe Kälberweid führen. Zudem wird die Zufahrt in die Hauptstraße vom Friedhof und vom Gewerbegebiet her erschwert und sorgt für längere Wartezeiten für Autofahrer.