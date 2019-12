von Roland Dürrhammer

Gleich zwei Premieren gab es beim Käsvesper der Historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe. Es war erste Auftritt für Oberbürgermeister Jürgen Roth als Hausherr im Ratssaal des alten Rathauses sowie für Volker Nofz in Amt des Kommandanten. Zusammen mit dem Vorsitzenden Karl-Heinz Schwert moderierte Nofz das traditionelle Käsvesper in dem es auch darum ging, bei der Stadt Villingen 30 Gulden vom Oberbürgermeister einzufordern, die jährlich als Zuschuss für die Beschaffung von Schießpulver für die Milizionäre verwendet werden sollen. So steht es in einem Schriftstück aus den Jahr 1812.

„Das Käsvesper ist der verdiente Lohn für die zahlreichen Aktivitäten, die im vergangenen Jahr erbracht wurden“, so Schwert und nannte als Höhepunkt den großen Zapfenstreich für Altlandesvater Erwin Teufel. „Selbstverständlich kommen wir unserer Pflicht nach“, sagt Roth, der sichtlich Freude an der Veranstaltung hatte und übergab die 30 Gulden an den Kommandanten. Roth zeigte sich großzügig und hatte noch 100 weitere, golden verpackte Gulden mitgebracht. „Es ist eine Ehre, dass Sie die Stadt in den alten Uniformen der Bürgerwehr und mit den Trachten nach außen vertreten“, bedankte sich Roth.

Sehr zur Freude aller überreichte Oberbürgermeister Jürgen Roth beim Käsvesper der Bürgerwehr und Trachtengruppe neben den obligatorischen 30 Gulden noch 100 goldene Schokoladentaler an Kommandant Volker Nofz.

Die Bürgerwehr und Trachtengruppe nimmt das Käsvesper gerne zum Anlass, verdiente Mitglieder aus den Abteilungen zu ehren und Beförderungen auszusprechen. Zum Fähnrich befördert wurde Eduard Kulm, zum Wachtmeister, Werner Kornhaas und zu Unteroffizieren Barbara Mutschler und Martina Spendel. Aus dem aktiven Dienst wurde Joachim Gerke in Abwesenheit verabschiedet, der seit 1986 Mitglied der Bürgermiliz ist und 2015 zum Alt-Fähnrich ernannt wurde.

Beim traditionellen Käsvesper der Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen im Ratssaal des alten Rathaus werden jedes Jahr langjährige Mitglieder geehrt und befördert. Für Oberbürgermeister Jürgen Roth (links) und Kommandant Volker Nofz (rechts) war es das erste Käsvesper im neuen Amt.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Kristina Bettecken, Tobias Grießhaber, Christa Grießhaber, Hanna Heil und Roland Winz geehrt. Für 20 Jahre Julian Nestor Amann, Jutta Grothaus, Oliver Hohn, Veronika Rudhardt, und Josef Winterhalter ausgezeichnet. Für 25 Jahren erhielten das Treudienstehrenzeichen Hans-Peter Bächle, Johannes Müller und für 30 Jahre Arcangela Becker, Ronny Lauer und Peter Link.