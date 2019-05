von Jörg-Dieter Klatt

Es gibt kein „schlechtes Wetter“, es gibt nur die falsche Kleidung. Diese alte Weisheit hatten sich wohl auch die 60 Biker auf die Fahnen geschrieben hatten, als sie am Samstagnachmittag, begleitetet von dicken Schneeflocken und Temperaturen um den Gefrierpunkt, zur inzwischen traditionellen Motorradsegnung der Tannheimer Feuerwehr in den kleinen Stadtbezirk gekommen waren.

Trotzdem Top-Stimmung

Seit 2002 spenden Geistliche, in den vergangenen Jahren in der Regel Diakon Michael Radigk, den Biker-Segen. Lockte im vergangenen Jahr das beste Frühlingswetter fast 160 Motorradfahrer mit ihren Maschinen nach Tannheim, sorgte die ungemütliche Witterung nun für eine deutlich geringere Teilnahme. Allerdings tat dies der guten Stimmung im erweiterten Feuerwehrhaus keinen Abbruch.

Mahnende Worte

Auch die mahnenden Worte seitens des Diakons an die älteren Krad-Fahrer wurden durchaus verstanden. Leider fordern Sonn- und Feiertage mit strahlendem Wetter immer wieder immer Unfallopfer unter den Motorradfahrern, aber nicht unbedingt die Unerfahrenen zählen hier dazu. Wichtig seien die gegenseitige Rücksichtnahme auf der Straße und das Wahrnehmen der Gefahren. Lautstärke und PS-Zahlen seien nicht das Maß der Dinge. An der Spitze des anschließenden Korsos fuhr der ehemalige stellvertretende Abteilungskommandant Wilfried Häsler. Auch der Initiator der Motorradsegnung, Berthold Huber, ließ es sich nicht nehmen, die Schar der Unentwegten auf seiner Maschine zu begleiten. Gut tat dann die gemütliche Wärme im Feuerwehrzelt, die das Vesper und die Fachgespräche in bester Atmosphäre zum Erlebnis werden ließen.