Herr Gruben, der Vereinswettbewerb bezieht erstmalig Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz, Feuerwehr und THW mit ein. Wie kam es zu diesem Schritt?

Aufgrund von Anfragen der Hilfsorganisationen haben wir gemerkt, welch abwechslungsreiche Aktionen und Projekte diese organisieren und umsetzen. Hier stehen sie den Vereinen in nichts nach. Um diese tolle Arbeit zu belohnen, kam uns die Idee, den Vereinswettbewerb auch auf Hilfsorganisationen auszuweiten.

Das Motto des Wettbewerbs heißt auch in diesem Jahr: Wir für die Region. Was steckt dahinter?

Als Sparkasse haben wir den klaren Auftrag, die Region zu fördern. Wir möchten mit dem Vereinswettbewerb die Menschen dort unterstützen, wo sie einen großen Teil ihrer Freizeit verbringen – und das ist ehrenamtlich in den Vereinen und Hilfsorganisationen. Hier möchten wir einfach etwas zurückgeben, denn ohne die Vereine und Hilfsorganisationen samt ihren vielen engagierten Mitgliedern wäre unsere Region ein großes Stück ärmer.

Welche Vereine können sich dieses Jahr genau beteiligen?

Teilnehmen können alle im Vereinsregister eingetragenen gemeinnützigen Vereine (e.V.) und dieses Jahr erstmalig alle Hilfsorganisationen mit Sitz im Geschäftsgebiet der Sparkasse.

Und wie muss ein Projekt oder eine Aktion ausgerichtet sein, um ins Wettbewerbsschema zu passen?

Die Möglichkeiten sind vielfältig, wir haben hier bewusst auf allzuviele Vorgaben verzichtet. Es können wirklich Ideen aller Art eingereicht werden. Das können zum Beispiel Anschaffungen sein, Baumaßnahmen oder besondere Aktionstage. Wir bieten einen breiten Rahmen an, aber letztendlich liegt es an den Teilnehmern selbst, ein ansprechendes Projekt einzureichen, um möglichst viele Stimmen der SÜDKURIER-Leser zu erhalten.

Haben auch Clubs-Vereine eine Chance, die nicht so viele Mitglieder haben, dafür aber sehr rührig sind?

Absolut! Mit dem Musikverein Unterbaldingen hat 2017 sogar ein Verein aus einem kleineren Ort mit nur 49 aktiven Mitgliedern die meisten Stimmen erhalten und den 1. Platz belegt. Es entscheidet also nicht die Größe des Vereins über den Erfolg, sondern das Projekt und natürlich auch der Einsatz der Vereinsmitglieder, die Menschen zur Abstimmung zu motivieren.

Erinnern Sie sich an Projekte, die Sie besonders beeindruckt haben?

Es ist schwierig, einzelne Projekte besonders hervorzuheben. Allein die Vielfalt der Aktionen und Projekte, mit denen sich die Vereine in unserer Region befassen und in zahlreichen ehrenamtlichen Stunden umsetzen, ist schon sehr beeindruckend. Am besten gefällt es mir aber, wenn mit den Projekten die Jugend gefördert wird. Gerne erinnere ich mich an den Musikverein Aufen, der die Anschaffung kindgerechter Musikinstrumente als Projekt eingereicht und 2015 den ersten Platz belegt hat.

Bei der Sparkasse arbeiten viele Menschen, die selbst in Vereinen Verantwortung tragen. Spüren Sie dies als Arbeitgeber und honorieren Sie das?

In der Tat sind unsere Mitarbeiter sehr in der Region verwurzelt und somit auch in vielen Vereinen engagiert. Selbstverständlich nehmen unsere Mitarbeiter die Idee des Vereinswettbewerbes auch mit in ihre Vereine. Einige dieser Projekte wurden von den SÜDKURIER-Lesern in den vergangenen Jahren auf einen der vorderen Plätze gewählt.

Woher genau stammt eigentlich dieses Geld, das hier verteilt wird?

Das Geld ist Teil unseres Sponsoring-etats. Mit den über 100 000 Euro Preisgeld geben wir den Vereinen und den Hilfsorganisationen unserer Region ein Dankeschön zurück. Der Vereinswettbewerb wird zusätzlich zu unserem normalen Sponsoringetat ausgeschüttet und somit muss kein Verein Angst haben, dass wir im Gegenzeug andere Sponsoringleistungen kürzen.

Zur Person Arendt Gruben ist seit 2003 bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar tätig und seit 2006 deren Vorstandsvorsitzender. Die Sparkasse beschäftigt derzeit rund 620 Mitarbeiter. Die Bilanzsumme lag zuletzt bei 3,5 Milliarden Euro. (tri)

Warum sich eine Bewerbung lohnt

Gewinner der letzten Jahre erzählen in den folgenden Videos, warum sich die Teilnahme lohnt, was sie mit dem Preisgeld angefangen haben und wie einfach es war, sich zu bewerben.

