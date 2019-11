von Schuster, Gabriele

Noch bis zum kommenden Sonntag, 10. November, können die Menschen in Villingen-Schwenningen den Sportler, die Sportlerin, die Mannschaft und den Master des Jahres 2019 wählen.

Die Sportparty 2019 am 23. November in der Neuen Tonhalle rückt unterdessen Schritt für Schritt näher. Auch in diesem Jahr küren der Sportverband VS und die Stadt Villingen-Schwenningen gemeinsam in den Kategorien Sportler, Sportlerin, Master und Mannschaft die erfolgreichsten Sportler des vergangenen Sportjahres in der Doppelstadt.

„Grandiose Arbeit“

Die Stadt und der Sportverband haben nun die Kandidaten für die Wahl vorgestellt. Der Vorstand des Sportverbandes zeigte sich sichtlich zufrieden. In diesem Jahr könne man eine enorme Vielfalt an Nominierten quer durch alle Kategorien präsentieren. „Die Erfolge der einzelnen Sportler zeigen uns auch dieses Jahr, welch grandiosen Arbeit unsere Sportvereine vollbringen“, betont der Vorsitzende des Sportverbandes, Daniel Fleig.

Die Kandidaten

Zur Wahl in der Kategorie „Sportler des Jahres“ stehen zur Wahl: Tim Assmann (Leichtathletik, TV Villingen), Vladislav Bezdenezhnykh (Boxen, Boxing VS), Stephan Duffner (Radsport, Radfahrerclub Villingen), Christian Fischer (Boxen, Boxing VS), Philipp Kaltenmark (Leichtathletik, TG Schwenningen), Lukas Krauss (Ski Alpin, SSC Schwenningen) und Sebastian Schweizer (Curling, Curling Club Schwenningen).

Zur Wahl in der Kategorie „Sportlerin des Jahres“ stehen zur Wahl: Anastasia Adam (Twirling, MMC Twirlingsport VS), Svenja Heide (Pool Billard, Billardverein VS), Kim Höfer (Karate, Shintaikan Dojo Villingen), Johanna Pahlow (Fechten, TG Schwenningen), Sarah Reincke (Bogensport, Bogenclub VS) und Maike Wagner (Schwimmen, SC Villingen).

Zur Wahl als „Master des Jahres“ stehen: Birgit Heinig (Schwimmen, SC Villingen), Wolfram Jänisch (Fechten, TG Schwenningen), Uwe Rehnert (Karate, Shintaikan Dojo Villingen), Peter Trumheller (Radsport, RSpV Schwenningen) und Natascha Wolf (Leichtathletik, DjK Villingen).

Zur Wahl als „Mannschaft des Jahres“ stehen: die Mannschaft des Bogenclub VS, die Mannschaft des Billardvereins Villingen-Schwenningen, die Curler Fiona und Till Wunderlich, die ersten Mannschaften des FC 08 Villingen und der FSV Schwenningen, das Duo Anastasia Adam und Sophia Weinmann vom MMC Twirlingsport VS, die Damenmannschaft des Tennisclubs Blau-Weiß Villingen, die zweite Volleyballmannschaft des TV Villingen und die Herren I der Wiha Panthers vom Basketballvereins Schwenningen.

Abstimmung

Nähere Informationen zu den Kandidaten und deren sportlichen Erfolgen sind online unter www.sportparty-vs.de abrufbar, ebenso finden sich dort weitere Informationen zur diesjährigen Sportparty. Die Bürgerabstimmung läuft noch bis einschließlich Sonntag, 10. November, und ist ebenso über www.sportparty-vs.de oder per E-Mail an vote@sportverbandvs.de möglich. Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost.