Hurra, die Sommerferien haben begonnen. Und obwohl ich noch keinen Urlaub habe, freue ich mich dennoch. Denn jetzt beginnt die Zeit, während der ich morgens auf dem Weg zur Redaktion schnell und bequem einen kostenlosen Parkplatz finde. Das weiß ich aus Erfahrung. Das war bislang jedes Jahr so. Aber irgendwie geht meine Theorie in diesem Sommer nicht auf. In der Villinger Friedrichstraße, da, wo ich vor der schulfreien Zeit immer wieder mal fündig wurde, hat sich in dieser Woche keine einzige Parklücke für mich aufgetan. Auch an meinen Ausweichstraßen war die Parksituation gefühlt nicht anders. Was ist da los? Machen etwa alle Urlaub zuhause? Sind alle Menschen mit Bussen und Bahn unterwegs und lassen ihr Auto am Straßenrand zurück? Abseits der Ferien kann man zumindest hoffen, dass sich morgens hier und da Anwohner auf den Weg zur Arbeit machen. So werden immer mal wieder Lücken für Nachrücker frei. Aber auch diese Fluktuation ist nahezu zum Erliegen gekommen. Erst zur Mittagszeit lichten sich die Reihen wieder. Täuscht mich dieser Eindruck? Geht es nur mir so? Oder bin ich einfach glücklos in die Ferienzeit gestartet? Das einzige echte Parkplatz-Sommerloch scheint es in Schwenningen zu geben. Aber das ist wieder ein anderes Thema.