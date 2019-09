Das Konzept des viertägigen Festivals „Jazzin‘ the Black Forest“ ist eindrucksvoll aufgegangen. Die beiden zentralen Konzerte am Freitag und Samstag im Theater am Ring haben in scharfen Profilen vier der zahllosen Stilrichtungen des aktuellen europäischen Jazz hören lassen.

Entgrenzung aus Überzeugung: Pilgrim, die fünfköpfige Band um den Schweizer Saxofonisten Christoph Irniger, macht es einem nicht leicht, in ihrer Musik einen roten Faden zu finden. Ihre Klangsprache ist verschlungen, ein harmonisches Gerüst erschließt sich nicht ohne Weiteres, stilistische Brüche gehören zum gemeinsamen Regelwerk. Und doch funktioniert ihr Interplay, ihr Zusammenspiel, mit geistesgegenwärtiger Sicherheit.





Der Saxofonist Christoph Irniger (zweiter von rechts) und seine Band Pilgrim fordern den Zuhörern einiges ab. | Bild: Gunter Faigle

Bei Pilgrim löst sich dynamisch exzessiver Bandsound ab mit lang ausgebreiteten Klangteppichen, Irniger kurvt mit seinem Tenorsaxofon souverän durch alle Gefilde der Spielkunst und nimmt dabei seine teilweise wie entfesselt spielenden Kollegen mit – er selbst nennt ein solches Vorgehen „umtriebig“. Für das Publikum ist das interessant, ja aufregend, streckenweise aber auch ziemlich anstrengend.

Auslotung des langen Atems: Sie haben eine beachtliche Kondition und fordern den Hörern eine ausdauernde Aufmerksamkeit ab – die beiden Sängerinnen und die elf Instrumentalisten des Fire Orchestra um den schwedischen Saxofonisten Mats Gustafsson. Ihr Auftritt führt ohne Pause und wie ein Mäander mit dicht aufeinanderfolgenden Wendungen durch eine ganze Reihe von Terrains. Nicht zuletzt durch den konsequenten und dabei unermüdlichen Drummer Andreas Werliin werden die Tutti der kompakten Band mit den abwechslungsreichen Solobeiträgen der beiden Sängerinnen Sofia Jernberg und Mariam Wallentin sowie der Instrumentalisten tadellos zusammengehalten.

Diese Musik atmet durch ihre überlegt ausgestaltete Rhythmik. Ihre Bandbreite reicht von ganz gelassener Ruhe bis hin zu straffem Drive.

Jazz für feinsinnige Ästheten: Wenn kompositorische Intelligenz, lockere Virtuosität, spielerische Transparenz und uneitle Zurückhaltung zusammenfinden, dann darf man von einem konzertanten Höhepunkt sprechen. Geboten haben ihn die Medusa Beats, ein Trio, dem der französische Pianist Benoit Delbecq, der niederländische Bassist Clemens van der Feen und der deutsche Schlagzeuger Jonas Burgwinkel angehören.





Die Medusa Beats mit Benoit Delbecq (von links), Clemens van der Feen und Jonas Burgwinkel bieten Jazz der subtil feinen Art. | Bild: Gunter Faigle

Es sind drei brillante Musiker, die Jazz nicht vollziehen, sondern im Spiel permanent in ihn hineinhören. Wucht als Ausdrucksmittel ist ihnen fremd. Vielmehr überzeugen sie mit einer differenzierten Spielkultur, die zum Beispiel offen ist für pygmäische Rhythmen aus Zentralafrika oder auf ein spieltechnisches Repertoire erster Güte zurückgreifen kann. Die Medusa Beats konkretisieren beeindruckend den Klangreiz des Jazz.

Entertainment mit Witz und Aberwitz: Sie ist eine Stimmartistin und eine Analytikerin des Absurden. Die Schweizer Künstlerin Erika Stucky sorgt schon gleich zu Beginn ihres Auftritts für gute Laune. Grantelnd und vor sich hin gurrend nimmt sie einen Seiteneingang und nutzt auf dem Weg zur Bühne eine metallenen Schneeschippe als Schlaginstrument.



Der glänzende Tubist Marc Unternährer und der sehr flexible Schlagzeuger Lucas Niggli begleiten sie. Stucky geht mit impulsiver Energie den schmalen Grat zwischen Jazz, situativer Komik und kalkuliertem Chaos entlang. Sie präsentiert sich als versierte Sängerin, als Lautmalerin mit viel Sinn für das Komische und als extrovertierte Performerin. Eine schräge Idee nach der anderen fällt ihr ein, sie bedient sich eines babylonisch anmutenden Sprachgewirrs und trifft mit für ihrem irren Mix bei den rund 200 Konzertbesuchern auf helle Begeisterung.