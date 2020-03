von Uwe SPille

Was vor zwei Jahren mit der Doubletown Bigband VS und dem Jazz-Chor Freiburg mit der „Bigband Summit„ ein großer Erfolg war, soll in diesem Jahr am Mittwoch, 4. April, als so bezeichnete „Vocal Night“ eine Fortsetzung finden. Der Gospelchor „Chorus Mundi“ und das Ensemble „Dreiklang„ konnten für das diesjährige Konzertereignis gewonnen werden, so dass ein abwechslungsreiches Programm entstanden ist, wie die Akteure versichern.

Die Doubletown Bigband VS (Dtbb VS), die sich in der Tradition der legendären Villinger Jazz-Bigbands wie der SABA Bigband sieht, wird mit ihren Vokalisen Jacqueline Wolf und Chris Castellazzi vorwiegend ihr swingendes Repertoire präsentieren, darunter auch Stücke von Frank Sinatra. „Das wird eine spannende Sache, da wir auch eine Kombination aller hier auftretenden Gruppen anstreben“, verspricht Matthias Jakob, der musikalische Leiter der Bigband.

Ein Jahr älter als die Dtbb VS ist Chorus Mundi. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 steht dieser Chor für das Gospelfeeling mit zeitgemäßem Gospel und auch jazzigen Stücken. Die musikalische Leitung hat hier der engagierte Vollblutmusiker Jacob Fauser, dessen perkussives Klavierspiel Chorus Mundi immer wieder zu gesanglichen Höchstleistungen treibt.

Als Ensemble Dreiklang werden drei Sängerinnen Sinnika Kimmich, Karolin Schork und Sarah Limberger auftreten, die sich vor drei Jahren beim Studium an der Musikhochschule Trossingen kennengelernt haben und seither ein abwechslungsreiches jazziges Programm bieten. „Wir sind gespannt, wie wir das musikalische Finale, in dem alle drei Gruppen zusammen musizieren werden, hinbekommen. Das wird ein echtes Kunststück“, ist sich Matthias Jakob sicher.

Die Vocal-Night findet am Mittwoch, 4. April, im Konzerthaus am Franziskaner statt, der Konzertbeginn ist 19.30 Uhr. Karten können schon jetzt erworben werden, diese kosten 16 Euro, ermäßigt 13 Euro, dazu kommt eine Vorverkaufsgebühr, über die üblichen Vorverkaufsstellen