Als eine „historische Stunde“ bezeichnete der Direktor der Musikakademie Villingen-Schwenningen, Gerhard Wolf, die Verleihung des ersten Fritz-Ewald-Jazzpreises. Die Auszeichnung zur Förderung des musikalischen Nachwuchses in der Jazzmusik für die Big Band der St.-Ursula-Schulen Villingen, die Big Band des Gymnasiums am Hoptbühl Villingen, die Jazz ConneXion des Gymnasiums am Deutenberg in Schwenningen und das Jazz-Ensemble der Musikakademie VS fand zudem als eine der ersten Veranstaltungen in der neu eröffneten Neckarhalle statt.

Die musikalischen Leiter der vier Preisträgerensembles nehmen den ersten Fritz-Ewald-Preis für den musikalischen Jazz-Nachwuchs entgegen. Von links Matthias Jakob (Hoptbühlgymnasium Villingen), Stefan Merkl (Gymnasium am Deutenberg, Schwenningen), Matthias Eschbach (St. Ursula-Schulen, Villingen) und Joseph Kenney (Musikakademie VS). | Bild: Sprich, Roland

Die Preisverleihung an junge Menschen, die sich der Jazzmusik verschrieben haben, sei etwas Besonderes, sagte Wolf. Es sei für die jungen Musiker sicher „ein Erlebnis, als eine der ersten in der neuen Neckarhalle zu musizieren.“ Er hoffe, dass sich die Musiker auch in 25 Jahren noch gerne an diesen Moment erinnern werden. Er dankte insbesondere Gisela Ewald, die den Preis nicht nur ausgelobt, sondern auch persönlich gestaltet hat – in Erinnerung an ihren Mann Fritz Ewald, Mentor und Macher des Jazzfestivals „VS swingt“, der 2017 im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Der Dank galt zudem Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier als „Pulsgeber und Kreativdenkender.“ Ohne die Unterstützung der jeweiligen Schulleiter sei eine solche Kooperation mit den Schulen nicht möglich, so Wolf.

Bei Preisträgerkonzert präsentieren sich die vier Ensembles dem Publikum. Im Bild die Jazz ConneXion des Gymnasiums am Deutenberg. Bild: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier erinnerte an den Namensgeber des Preises, Fritz Ewald. Er habe große Namen wie BB King, das Modern Jazz Quartett, Nigel Kennedy und viele andere große Namen in die Stadt gebracht. „Aber begonnen hat sein Wirken mit der Organisation von Jazzkonzerten für die Jugend.“ In der Aula des Deutenberggymnasiums in Schwenningen fand 1970 das erste Konzert mit Klaus Doldinger und seiner Band statt.

Mit dem Preis zur Förderung des Jazzmusikernachwuchses werde der Name Fritz Ewald auch künftig wieder Jugendliche für den Jazz begeistern, ist sich Dobmeier sicher. Der mit jeweils 200 Euro dotierte Preis, der künftig alle zwei Jahre vergeben wird, solle Motivation für junge Musikerinnen und Musiker der Kooperationsschulen der Musikakademie sein. Er wünsche sich, dass diese neue Auszeichnung der musikalischen Bildung im Allgemeinen und dem Jazz im Besonderen an den Schulen wieder zu mehr Geltung verhelfe. Die Erfahrungen, die Jugendliche mit der Musik machen, seien elementar. Sie schafften eine Sensibilität für die eigene Sinneswahrnehmung, „und vor allem: Musik weckt Lebensfreude.“

Die vier Formationen gaben bei der Verleihung des Preises jeweils eine kurze Kostprobe ihres Könnens beim Preisträgerkonzert.