von Stefan Simon

Villingen-Schwenningen – Will man etwas über eine Person erfahren, dann besucht man sie am besten etwas früher als vereinbart an ihrer Arbeitsstätte. So begegnet man an einem späten Nachmittag im Flur der Villinger Goldenbühl-Schule zum Beispiel einem freundlichen älteren Herrn, der in einem Roman schmökert, einigen verstreut voneinander sitzenden Jugendlichen, die angestrengt und betrübt etwas schreiben und fröhlichen Schülern, die sich über das neueste Sportangebot informieren. Schließlich gibt es noch genügend Zeit, die 1964 umgesetzte Architektur des Stuttgarter Architekten Günter Behnisch zu begutachten.

Was diese interessanten Eindrücke mit meiner Gesprächspartnerin zu tun haben, wird sich noch im Verlaufe des Gesprächs zeigen. Jane Heinichen, die Rektorin der Schule, bittet in ihr klar strukturiertes großes Büro. Man redet zunächst einmal über ganz allgemeine Themen wie beispielsweise über die zwar preisgekrönte aber renovierungsbedürftige Architektur, die von ihrem Arbeitsplatz aus eine grandiose Aussicht auf die Landschaft bietet.

Heinichen kennt sich familiär bedingt aus mit Bauten, Bauunternehmern und Baumeistern. Schließlich war ihr Vater der renommierte Schwenninger Architekt Karl Heinichen, der zusammen mit dem bekannten Künstler Felix Schlenker die Kleine Galerie gründete und somit Avantgarde-Kunst in die Stadt brachte. Heinichen kennt sich somit auch bestens aus in Sachen Kunst.

1952 in Schwenningen geboren, studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste in Freiburg sowie Mathematik an der Universität Freiburg bis zum Vordiplom. Danach folgte an der Pädagogische Hochschule Freiburg ein Studium mit dem Schwerpunkt Hauptschule in den Fächern Kunsterziehung und Mathematik. Nach ihrem Referendariat in Tuningen absolvierte sie den Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung, Schwerpunkt Kunst- und Museumspädagogin an der Pädagogischen Hochschule Esslingen.

Als engagierte Museumspädagogin für das breite Publikum am Franziskanermuseum, als Autorin im Internetportal Landeskunde in der Schule und als Fortbildnerin im Rahmen der regionalen und überregionalen Lehrerfortbildung der Stadt VS kennen sie viele, an ihrer Arbeitsstätte im Golden-Bühl, die sie definitiv am 31. Juli verlässt, ist sie nur einem, wenn auch über die Jahre gewachsenen, eingeschränkten Kreis bekannt. So auch den Jugendlichen, die im Flur immer noch über ihren Blättern sitzen und am frühen Abend auf ihre Eltern warten.

Rektorin Jane Heinichen klärt mich auf. Eine eklatante Missachtung der Schulregeln wird eben zeitnah und konsequent geahndet. Erfreulicher ist dagegen meine Frage nach dem älteren Herrn, der ehrenamtlich dem aus Syrien stammenden Schüler Nachhilfe gibt. Dieser Junge sei trotz seiner noch mangelnden Sprachkenntnisse hoch motiviert und werde ganz sicherlich das Angebot der Gemeinschaftsschule nutzen. Will heißen: Schüler der Gemeinschaftsschule können sich in der Mitte von Klasse neun entscheiden, ob sie in Klasse zehn auf dem E-Niveau, dem gymnasialen, unterrichtet werden, um danach mit der Versetzung in Klasse elf nahtlos auf ein allgemeinbildendes oder berufliches Gymnasium zu wechseln.

Jane Heinichen, die bei ihrer offiziellen Verabschiedung Mitte Juli als „eine der fähigsten Pädagoginnen des Schulamtsbezirkes“ bezeichnet wurde, ist zwar nur fünf Jahre an der Goldenbühl-Schule gewesen, sie leistete aber für das Projekt Gemeinschaftsschule in der Doppelstadt Pionierarbeit, wie zuvor als Konrektorin an der GHWRS Konrad-Witz-Schule Rottweil. „Begeisterungsfähig, innovativ, kreativ mit einem Schuss Anarchie, quer denkend und gut im Umgang mit unzureichenden Rahmenbedingungen“ so wurde die Vollblutpädagogin charakterisiert. Trifft alles zu. Dass bei ihr das Kind im Mittelpunkt steht, sie „eine Schule ohne Beschämung“ fordert, Schüler entscheiden auf welchem Niveau sie arbeiten und es keine Noten und kein Sitzenbleiben gibt, gehört auch zum Modell der anderen Gemeinschaftsschulen im Land.

Dafür bedarf es aber auch eines hoch engagierten Kollegiums und der intensiven Mitarbeit der Eltern, auf das sich Heinichen bei ihrer fünfjährigen Pionierarbeit im Goldenbühl verlassen konnte: Damit Schule gemeinsam und auf Augenhöhe geleitet wird, um zieldifferenziertes Arbeiten, Inklusion und Integration zu ermöglichen. Und die Kinder auf ihrem persönlichen Niveau voranzubringen und sie zum Hauptschulabschluss, zur Mittleren Reife und zum Übergang auf ein Gymnasium zu befähigen.

Das Schöne daran sei, dass sie trotzdem alle in die gleiche Klasse gehen, so Jane Heinichen, die zusammen mit ihrem Mann, ebenfalls einem Pädagogen, in Trossingen lebt. Dort sind auch ihre beiden mittlerweile erwachsenen Kinder aufgewachsen. Hätte es damals schon eine Gemeinschaftsschule gegeben, wo nicht nach Schularten sortiert wird, Chancengleichheit unabhängig der Herkunft, besteht, welche Schule hätten ihre Kinder besucht? Die Frage beantwortet sich von selbst. Ihr Ziel als politisch denkender Mensch in Sachen Bildungsgerechtigkeit: Spätestens in 20 Jahren ist die Vier-Gliedrigkeit des Bildungssystems abgeschafft.

Und was steht privat im Ruhestand an? Die Beschäftigung mit Kultur, Kunst und Literatur, sicherlich auch Reisen. Zum Beispiel zu ihrem Bruder nach Triest, dem bekannten Krimi-Autor Veit Heinichen. Aber das ist wieder eine andere (Porträt)-Geschichte.

Menschen in VS In loser Reihenfolge stellen wir in Porträts Menschen vor, die in Villingen-Schwenningen arbeiten, leben oder sich hier engagieren. Heute Jane Heinichen, die scheidende Rektorin der Goldenbühlschule in Villingen, die sich für das Modell Gemeinschaftsschule stark macht. (sim)

