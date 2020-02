Aus dem Leben seiner Heimatstadt Villingen ist Erich Bisswurm nur schwer wegzudenken. Doch nun ist er nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren am Samstagabend gestorben. 25 Jahre engagierte er sich als Stadtrat für Villingen-Schwenningen, 13 Jahre als Kreisrat für die Region. Mit Bisswurm verliert die Stadt einen Fachmann, der als Planer, aber auch Bauleiter vielen VS-Projekten einen Stempel aufdrückte.

Bisswurm, dessen Vater und später der Bruder das renommierte und inzwischen nicht mehr existierende Bauunternehmen Bisswurm in der Niederwiesenstraße führten, ist in der Villinger Südstadt aufgewachsen. Er studierte in Karlsruhe Bauingenieur. Er gründete 1970 ein Büro für Tragwerks-, Tiefbau- und Verkehrswegeplanung. Zehn Jahre später zog er in das aufwändig sanierte Glunkenhaus in die Färberstraße um. Das Büro betrieb er insgesamt 47 Jahre erfolgreich und übergab es dann 2017 an Jürgen Isenmann aus Haslach.

Mentor Arnulf Wunderlich

Lange wehrte sich Bisswurm dagegen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren, weil ihm die Zeit dazu fehle. Überzeugen konnte ihn schließlich sein Mentor Arnulf Wunderlich, langjähriger Fraktionssprecher der Freien Wähler. Bisswurm wie Wunderlich waren begeisterte Skatspieler, erinnerte sich Weggefährte Ernst Reiser. Dabei konnte Wunderlich den Bauingenieur überzeugen, es doch bei den Freien Wählern zu versuchen. Eine lange Erfolgsgeschichte in der Kommunalpolitik begann: Im September 1994 wurde Erich Bißwurm erstmals gewählt. Bis 2019 engagierte er sich in knapp 40 Ausschüssen, Beiräten Kommissionen und Aufsichtsräten für die Doppelstadt. Von 2017 bis 2019 stand er zudem an der Spitze der Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler.

Vor allem in Baufragen war Bisswurms Rat und seine Expertise gefragt, zum Beispiel bei der Sanierung der Niederen Straße. Beruflich begleitete er zudem sehr viele Projekte in der Doppelstadt. Dazu gehörten die Tragwerksplanung der Neuen Tonhalle, des Blueboxx-Kinos und der Neckarhalle, im Bereich Tiefbau die Sanierung fast aller Straßen im historischen Stadtkern Villingens sowie die Erschließung der Schwenninger Baugebiete Eschelen, Strangen und Steinkirch.

Der Freie Wähler war zudem zwei Wahlperioden von 2004 bis 2014 im Kreistag aktiv, nach einer Pause zudem noch einmal von 2016 bis 2019, als er für Wolfgang Berweck in das Gremium nachrückte.

Narrostüble im Glunkenhaus

Als waschechter Villinger ging Bisswurm in das Häs, bei der Narrozunft war er Mitglied. Im Glunkenhaus betrieb er an den hohen Tagen der Fastnachnacht lange ein Narrostüble, Anlaufpunkt für viele Hästräger nach dem Montagsumzug. In seiner Freizeit fuhr er im Winter gerne im Bregenzer Wald Ski, im Sommer wanderte er dort mit seiner Familie. Bisswurm hinterlässt seine Frau, zwei Söhne und eine Tochter. Beide Söhne traten als Bauingenieure übrigens in die Fußstapfen des Vaters. Die Familie, Freunde und viele politischen Weggefährten trauern um ihn.