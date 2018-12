Zwei Wahlgänge hat es gebraucht, bevor Jürgen Roth am Sonntagabend des 21. Oktober auf dem Münsterplatz in Villingen die Arme nach oben recken und sich über seinen neuen Posten als Oberbürgermeister der Doppelstadt freuen konnte.

OB-Wahl in Villingen-Schwenningen: Jürgen Roth wird neuer OB! | Bild: Roland Sigwart

Bei der Stichwahl erreichte der von der CDU unterstützte Roth 53,7 Prozent der Stimmen und distanzierte sich klar von seinem härtesten Konkurrenten, den von SPD und Grünen unterstützten Jörg Röber, der auf 39,3 Prozent kam. Die dritte Kandidatin, Marina Kloiber-Jung, kam auf 6,3 Prozent.

Der Sieg des Kandidaten der Christdemokraten bedeutet für das Oberzentrum eine politische Zensur. Nach 16 Jahren mit Sozialdemokraten Rupert Kubon an der Verwaltungsspitze kommt jetzt der 55 Jahre alte, bisherige Tuninger Bürgermeister am 1. Januar auf den Chefsessel im Rathaus des Oberzentrums. Dabei konnte der Villinger vorallem in Schwenningen punkten: 61,4 Prozent holte Roth in den 19 Schwenninger Wahlbezirken, Jörg Röber mit 33 Prozent fast nur halb so viel. Das klare Ergebnis für Roth vor allem in Schwenningen wird von vielen Beobachtern unter anderem als negative Stimmung gegen Amtsinhaber Rupert Kubon gedeutet. Dieser hatte sich in Schwenningens zuletzt unbeliebt gemacht, weil er die Zentralisierung der Stadtverwaltung auf einem Kasernengelände in Villingen vorantrieb.

Während es einerseits Grund zur Freude gab, dass im zweiten Wahlgang nun endlich eine Entscheidung gefallen war, stimmte vor allem eine Sache nachdenklich: die Wahlbeteiligung. Die war im zweiten Wahlgang mit 40,9 Prozent noch mal magerer, als im ersten mit 42,3 Prozent. Neben Roth, Röber und Kloiber-Jung hatten sich im ersten Wahlgang auch der Fitness-Studio Betreiber Gaetano Cristilli, der Gastronom Cem Yazici, alias Jam von der Linde, sowie die Bürgermeister-Dauerkandidatin aus Sigmaringen, Friedhild Miller, zur Wahl gestellt.