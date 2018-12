Am ersten Wochenende im Juni sterben in VS-Villingen kurz hintereinander zwei Motorradfahrer, dazu noch an fast derselben Stelle. Die Opfer sind zwei junge Männer, der eine 24 Jahre alt, der andere gerade einmal 18. Was an diesem Wochenende geschah, sorgte für Entsetzten in der Doppelstadt, für Anteilnahme und auch für Kritik.

Am Klosterring, kurz vor dem Oberen Tor, war am Samstag, gegen 3 Uhr in der Nacht, der 18-jährige Motorradfahrer mit seinem Motorrad verunglückte. Am Sonntagmittag dann der zweite Unfall. Ein 24-Jähriger verliert nach einem Hochstart und einer 60 Meter langen Fahrt auf dem Hinterreifen die Kontrolle über seine Maschine. Er stirbt nur 150 Meter von der ersten Unfallstelle entfernt.

Die beiden Unfallstellen am Klosterring werden kurz nach den tragischen Unglücken zu Orten, wo Trauernde versuchen, das Geschehene zu verarbeiten und ihre Anteilnahme zu zeigen. Vor allem Schüler des Romäusgymnasiums trauern gemeinsam um ihren 18-jährigen Mitschüler.

Die Polizei ermittelt mehrere Tage, was genau die Unfallursache vor allem für den ersten Unfall Samstagnacht gewesen sein könnte. Am Ende steht fest: Der 18-Jährige stand nach Angaben der Polizei nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Unfallursache war „das falsche Einschätzen der Geschwindigkeit im Kurvenbereich“, so sagt es damals Sarah König, Polizeisprecherin des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Außerdem weist die Polizei Spekulationen zurück, nach denen der zweite Fahrer dem ersten mit dem Hochstart die letzte Ehre erweisen wollte. „Die Entfernung der Unfallorte von mehreren hundert Metern spricht eher dagegen“, so König.

Nach den Unfällen beginnt auch eine Diskussion um generelle Verkehrssituation auf dem Innenring. Mehrere Anwohner formieren sich und fordern in einer gemeinsamen Stellungnahme von der Stadt, anzuerkennen, dass der Ring eine Raserstrecke sei und dort künftig mehr Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete der Anlieger Alexander Gackowski: "Ich höre vermehrt in den Abendstunden entweder Motorräder oder Pkws, welche sich im weiteren Verlauf des Innenrings von der Ampel am Riettor bis zur IHK ein Rennen liefern. Der Verlierer muss bremsen und sich bei der Fahrbahnverjüngung an der IHK geschlagen geben oder hinten einreihen." Vor allem, wenn abends die Ampeln um 21 Uhr ausgeschaltet sind und es draußen noch lang hell und warm ist wie derzeit, nutzen einige heißblütige Piloten die Gelegenheit, auf dem weitgehend leeren Innenring Vollgas zu geben. „Ich wundere mich, warum unsere Ordnungshüter hier wegschauen."

Die Stadt sah jedoch keinen Handlungsbedarf. Weder habe es in der Vergangenheit, noch gebe es nach dem Wochenende objektive Anhaltspunkte, dass es sich beim Klosterring um eine Gefahrenstelle oder einen Unfallschwerpunkt handelt.