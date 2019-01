von Redaktion

Mit einigem Staunen haben die Bewohner des Wohngebiets Hammerhalde am Mittwochvormittag das Treiben am Trinkwasser-Hochbehälter der Stadtwerke beobachtet. "Bei der Lieferung am Hochbehälter Hammerhalde handelt es sich um Füllmaterial für die Kalkfilter", erklärte SVS-Sprecherin Susanna Kurz auf Nachfrage des SÜDKURIER. Am Ende also alles halb so schlimm.