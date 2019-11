von Roland Duerrhammer

Auf 10 Hektar Fläche soll beim alten Spitalhof in Pfaffenweiler eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 6000 bis 7000 Megawattstunden entstehen. Damit könnten jährlich mindestens 1800 Durchschnittshaushalte versorgt werden. Gegen die Errichtung des Solarparks formulierten Nachbarn und Landwirte ihre Ablehnung gegen das Projekt, weil dadurch wertvolles Ackerland verloren ginge. In der Oktobersitzung des Ortschaftsrates wurde in öffentlicher Sitzung das Projekt durch den Betreiber, BayWa r.e. Solar Projects GmbH, vorgestellt.

Die Gegner der Anlage sprachen sich nicht grundsätzlich gegen Solarstrom aus, aber dieser gehöre auf die Dächer und nicht auf Ackerland. Die angesetzte Abstimmung wurde vertagt, damit sich die Räte bei einem Vororttermin mit allen Beteiligten nochmals über das Projekt informieren konnten, zu diskutieren und jede Seite anzuhören.

Am Montagabend stand in der Ortschaftsratssitzung das Projekt erneut zur Abstimmung auf der Tagesordnung. Bürgermeister Detlef Bührer und Armin Schott vom Stadtplanungsamt sprachen über die Sichtweise der Stadt zu Photovoltaikanlagen. „Wenn Pfaffenweiler „Ja“, sagt, werden wir alles dafür tun, dass die Anlage kommen wird“, so Bührer. Ortschaftsrat und Landwirt Jürgen Neininger kämpfte noch für die Interessen der Landwirte und deren Gegenargumente, während für Ortschaftsrat Carsten Brüner der Solarpark ein Aushängeschild für Pfaffenweiler sei und es keinen besseren Platz dafür gäbe.

Weitere Wortmeldungen seitens der Ortschafträte/innen gab es keine mehr. Letztendlich entschied der Ortschaftsrat mit neun Ja- und einer Nein-Stimme von Jürgen Neininger für das Projekt und machte damit den Weg frei für die weiteren Schritte. „Ich wünsche mir, dass der Entschluss akzeptiert wird und in den nächsten Verfahren nicht wieder von vorn diskutiert wird“, so Bührer zum Beschluss. Die Sichtweisen seien ausgetauscht und damit müsse es gut sein.