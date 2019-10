Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Investitionen der Stadt: Verwaltung stoppt Projekte für 20 Millionen Euro

Das gab es noch nie in Villingen-Schwenningen: Wegen fehlender Planungskapazitäten hat das Baudezernat der Stadt in diesem Jahr geplante Sanierungs- und Neubauvorhaben für Gebäude, Straßen, Schulen und andere Einrichtungen in VS mit einem Gesamtvolumen von 20 Millionen Euro gestoppt oder ins nächste Jahr verschoben.