von Jörg-Dieter Klatt

Wie konkret der Hype-Begriff Digitalisierung im Bereich Denkmalschutz und Museumspädagogik umgesetzt werden soll, konnte Museumsleiterin Anita Auer anlässlich des Besuches der Staatssekretärin aus Stuttgart zusammen mit Peter Graßmann eindrucksvoll umreißen. Die Staatsekretärin befindet sich derzeit auf einer viertägigen Reise durch alle Regierungsbezirke und nimmt die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Denkmalpflege zur Kenntnis.

Ein Schatz

Dass hierbei auch Station in Villingen gemacht wurde, liegt an der Bedeutung der keltischen Grabstätte am Magdalenenberg für die Geschichtsforschung. Seit 1890 interessieren sich Historiker und Denkmalpfleger für diesen Schatz. Bis heute sind nicht alle Rätsel gelöst, die dieser Hügel birgt. „Die Forschungen zum Magdalenenberg sind noch lange nicht abgeschlossen“, sagte Peter Graßmann in seinen Erläuterungen.

Die Erkenntnisse der vergangenen 40 Jahre sind derzeit in einem klimatisierten Raum des Franziskanermuseums ausgestellt. Sie geben einen statischen Überblick über diesen bedeutenden Fund aus der Hallstattzeit.

Schülergruppen fehlen

Allein das Besucherinteresse hat sich in den letzten Jahren stark nachgelassen. So fehlen Schülergruppen, weil der Lehrplan den Besuch nicht mehr vorgibt. Die Museumsleitung möchte nun mit Hilfe von Fördergeldern aus dem Denkmalpflegetopf vielfältige dynamische Elemente in die Ausstellung und das Außengelände (Denkmalpfad und Magdalenenberg) einfügen.

Mehr Wirklichkeit

Augmented Reality (angereicherte Wirklichkeit) heißt das Stichwort, mit dem frischer Wind in das Museum gebracht werden soll. Mit Hilfe einer App können dann in die vorhandenen Ausstellungsstücke, Dioramen und Fotos virtuelle Bilder und Bewegungen eingeblendet werden, die einen völlig neuen Eindruck von der damaligen Zeit vermitteln. So wäre durchaus vorstellbar zu zeigen, wie sich der damalige Fürst in seinem Ornat in unserer Heimat bewegt hat.