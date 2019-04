Die Doppelstadt blüht auf: Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr bei der Premiere gibt es wieder eine eigene VS-Blumenmischung. Diese wird auf mehr als 2000 Quadratmeter Fläche von der Abteilung Stadtgrün ausgebracht und die prächtig von den Stadtfarben blau, weiß, gelb und rot dominierte Mischung blüht bis in den Herbst hinein. 7500 Tüten der Mischung können ab sofort von den Bürgern abgeholt werden.

"Wenn alle diese Packungen wirklich ausgesät werden, ergäbe das eine Fläche von 22 500 Quadratmetern", berichtet Ulrike Wannenmacher, zuständig für das Grünflächenmanagement der Stadt. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Stefan Müller koordiniert sie die Aktion, mit der Villingen-Schwenningen wieder aufblühen soll.

Jeder kann mitmachen

7500 Tüten mit Saatgut gibt es für die Doppelstädter. Eine Tüte enthält 25 Gramm Saatgut und reicht für drei Quadratmeter. "Das ist eine sehr hoch konzentrierte Mischung, am besten mit Sand mischen und nicht zu dicht aussäen", empfiehlt Ulrike Wannenmacher den Hobbygärtnern. Dann gedeihen die Blumen besser. Die Mischungen liegen ab sofort in den Stadtbezirken in den Bürgerservice-Ämtern, den Touristinformationen, in den Stadtbüchereien, den Rathäusern und im Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altenlasten (Marktplatz 1 in Schwenningen) zur kostenlosen Abholung bereit. Wenn alle 7500 Tüten ausgesät werden, könnte damit eine Fläche von 22 500 Quadratmetern erblühen. Im vergangenen Jahr gab es 3000 Tüten, die sofort vergriffen waren und es musste nachbestellt werden. Viele Bürger schickten der Stadt Bilder ihrer Blumenpracht und standen in regem Austausch. (cho)