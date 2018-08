von SK

VS-Villingen – Zu einer Veranstaltung der besonderen Art lädt die Initiative Schlaganfall dieses Mal mit Unterstützung der Villinger Stadtbibliothek ein. Anlass ist eine kleine, aber feine Feier zum einjährigen Bestehen.

Ein Jahr, was ist das schon? Keine lange, aber für die Initiative eine sehr intensive Zeit, in der sich das Interesse an den regelmäßigen Veranstaltungen und Expertenvorträgen – bisher 17 an der Zahl – so dynamisch entwickelt hat, wie es sich Jürgen Findeisen, Gründer und Sprecher der Gruppe, anfangs nicht vorstellen konnte. Dieses Mal erwarten die Besucher zwei Lesungen aus den Büchern bekannter Prominenter und selbst Betroffener.

Rudolf Reim liest aus „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ von Gaby Köster und Barbara Summ aus „Zugabe“ von Wolfgang Niedecken. Zwei Bücher, in denen sich viele in den lebensnahen, teils heiteren, doch sehr gefühlvollen Beschreibungen wieder erkennen werden. Bei aller Problematik gilt auch für den Schlaganfall: Lachen ist Medizin. Dass es gemeinsam am besten geht, erleben die Besucher anschließend in einer humorvollen Lachyoga-Runde mit der Yoga-Lehrerin Bettina Pichner-Keune, die auch erklären kann, warum Lachen gesund ist.

Die Initiative Schlaganfall lädt Betroffene, Angehörige und gern auch Interessierte am Montag, 27. August, um 14.30 Uhr in die Stadtbibliothek am Münster in VS-Villingen ein. Fragen dazu beantwortet Jürgen Findeisen von der Initiative Schlaganfall, Telefon 07728/91225 – www.die-initiative-schlaganfall.de. Der Eintritt ist frei.

