Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Infoabend am Mittwoch: Bürger gefragt bei Lärmaktionsplan

Am Mittwoch, 11. September, können sich Bürger über das Ergebnis der Untersuchung der Lärmbelästigung in VS informieren und selbst im Rahmen der Lärmaktionsplanung ihre Meinung abgeben.