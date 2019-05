Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

In dieser VS-Ortschaft bleibt es spannend: Zeichen in Rietheim stehen auf Wachablösung

Bernd Bucher will Ortsvorsteher werden. Freie Wähler sind mit dem Ziel angetreten, die Christdemokratin Furtwängler abzulösen. Ansonsten bewerben sich in den Dörfern in Villingen-Schwenningen die Amtsinhaber.