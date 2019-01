Villingen-Schwenningen – Ein vielschichtiger Schock belastet derzeit einen städtischen Betrieb. Nach mehrfach bestätigten Informationen des SÜDKURIER wurde in einer von der Stadtverwaltung organisatorisch abgetrennten GmbH ein Mann des Diebstahls überführt. Die Mitarbeiter des Betriebs sollen, so heißt es weiter aus gut unterrichteten Kreisen, zunächst Kassendifferenzen festgestellt und in der Folge gezielte Ermittlungen aufgenommen haben. Der Täter soll mit einem Trick überführt worden sein. In der Folge zu einem Gespräch mit Vorgesetzten soll der Überführte extrem verzweifelt gewesen sein. Es kam dann zu einer fatalen Tat gegen das eigene Leben, außerhalb der Firma, wie es weiter heißt.

Der Fall ist auch in gut informierten Mitarbeiterkreisen der Stadt VS ein großes Thema. Unter anderem auch, weil in der Öffentlichkeit Vorwürfe gegen die Verantwortlichen des Betriebs formuliert werden. Verwiesen wird bei diesen Vorhaltungen auf zahlreiche Kündigungen langjähriger Mitarbeiter und auf das Betriebsklima. Freie Stellen seien teils mit Berufsanfängern besetzt worden – mit teilweise nicht unerheblichen Folgen für die qualifizierte Abwicklung des Betriebs.

Rückblende: In der Firma soll im vergangenen Jahr öfters Geld gefehlt haben. Oft Beträge im Bereich von zehn bis zwanzig Euro, "Kleinzeug, da wollte jemand nicht auffallen", wie dieser Redaktion berichtet wird. Irgendwann seien Abteilungsverantwortliche zu dem Schluss gekommen, dass regelmäßig Geld aus der Kasse entwendet wird. Allerdings: Kassendifferenzen in der Folge von Auszahlungs- oder Geldannahmefehlern müssen selbst Banken immer wieder verbuchen. Auch Profikassierern unterlaufen hier Ungenauigkeiten. Die Häufung von fehlenden Bargeldbeständen beim Kassensturz soll sich aber in diesem Betrieb als sehr auffällig dargestellt haben.

In der Folge muss in der Firma der Beschluss gefallen sein, selbst zu ermitteln. Ein Ermittler zum SÜDKURIER. "Das gibt es durchaus öfters, dass Firmen hier selbst die Aufklärung versuchen." Ein Mitarbeiter soll in der Folge Münzgeld präpariert und in der Kasse ausgelegt haben. Das Geldbehältnis selbst sei unauffällig mehrmals am Tag von Mitarbeitern geprüft worden. Als das präparierte Münzgeld nicht mehr vorhanden war, sei ein Mitarbeiter, gegen den sich aus anderen Gründen offenbar schon ein Verdacht herausgebildet hatte, zum Gespräch gebeten worden. Das präparierte Kleingeld sei bei dem Mann vorgefunden worden, er galt damit als überführt.

Aus Scham, aus Verzweiflung hat sich der Mann offenbar kurz darauf das Leben genommen. "Die Akte zu dem Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft", sagte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage dieser Tageszeitung. "Routinegemäß" sei dies "bei unnatürlichen Todesfällen immer so".

Der Fall wühlte auch die Belegschaft auf, in einem anonymen Schreiben, unter anderem an den neuen VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth, wird eine Verbindung zu den Arbeitsbedingungen gezogen. In einer gemeinsamen Stellungnahme bestätigen Roth und der Geschäftsführer der betroffenen Gesellschaft den Tod des Mannes. Weiter heißt es: "Nach den Erkenntnissen der ermittelnden Behörden kann ausgeschlossen werden, dass ein Zusammenhang zwischen der ausgeübten Tätigkeit des Verstorbenen und seines Todes besteht." Der Belegschaft sei nicht, so ein weiterer Vorwurf, die Teilnahme an der Beerdigung untersagt worden, der Verantwortliche und zahlreiche Mitarbeiter waren dort.