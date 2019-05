Vermüllte und dreckige Straßen ärgern vor allem die Menschen, die in unmittelbarer Nähe wohnen. Die Verursacher selbst scheren sich meist nicht um ihre Hinterlassenschaften, so lange sie nicht selbst betroffen sind. So ist das auch in der Villinger Thomasgasse zwischen der Färberstraße und der Zinsergasse. Aufgrund der Nähe zur beliebten Partymeile landen hier häufig Flaschen, Zigarettenkippen und anderer Müll auf und zwischen den Pflastersteinen sowie den Fensterbrettern. Die einzige Straßenlaterne soll seit geraumer Zeit kein Licht mehr spenden. Im Schutz der Dunkelheit fühlen sich Müllsünder offenbar noch sicherer und lassen ihren Unrat noch schneller fallen und liegen, zum Leidwesen der Anwohner.

Simeon Disch wohnt der Adresse nach in der Färberstraße. Sein Wohnungseingang befindet sich jedoch in der Thomasgasse. „Es ist schon so weit, dass Hundebesitzer ihre Vierbeiner tragen und Fahrradfahrer auf dem kurzen Stück ihre Räder schultern“, erzählt er. Er selbst habe schon mehrere platte Reifen durch die vielen Scherben gehabt.

Gefährlich für Hunde und Fahrradreifen: In den Ritzen der Pflastersteine sammeln sich Scherben. Mit dem Besen bekommen Anwohner diese kaum weg. | Bild: Fröhlich, Jens

Einen ähnlichen Eindruck haben auch Michael Engemann, der an der Ecke zur Färberstraße ein Ladengeschäft betreibt, sowie Anwohner Jan Willems, der seit 2004 hier wohnt. Disch hat zudem den Eindruck, dass die Stadtverwaltung die Gasse seit der Fastnacht nicht mehr gereinigt hat. Vier Mal habe er in den letzten Wochen und Monaten sein Anliegen schon bei den Technischen Diensten vorgetragen, nichts sei passiert. „Die Laterne brennt schon lange nicht mehr“, fügt er hinzu. Das ärgert Disch fast noch mehr, als der Müll vor seinem Haus.

Für die Wohnung nahe der Färberstraße habe er sich bewusst entschieden. Mit gelegentlichem Lärm und Unrat auf der Straße habe er kein Problem. Er und seine Nachbarn räumen auch gerne mal selbst groben Schmutz und Scherben weg. Doch gegen flächige Vermüllung und Scherben in den Ritzen des Pflasterbelags sind sie machtlos und vermissen eine regelmäßige, gründliche Reinigung seitens der Verwaltung, zum Beispiel mit einem Kehrwagen.

Bild: Fröhlich, Jens

Dem sei aber nicht so, das hat eine SÜDKURIER-Nachfrage ergeben. Erst am Mittwochmorgen habe man, als Reaktion auf eine Mitteilung eines Bürgers, den Pflasterweg gesäubert, so Stadtsprecherin Madlen Falke. Das sei alles bei der Verwaltung und bei der TDVS dokumentiert. Auch nach Fastnacht habe es demnach eine Reinigung gegeben, sowie Anfang April. „Es kann natürlich sein, dass Anwohner die Einsätze gar nicht bemerken, wenn zum Beispiel in folgenden Nacht neuer Müll auf der Straße landet“, erklärt Falke. Die Verwaltung nehme jedoch alle Hinweise von Bürgern ernst und arbeite diese nach und nach ab. Dabei könne es jedoch zu zeitlichen Verzögerungen kommen, wenn viel zu tun ist, wie zum Beispiel nach Fastnacht.

Bei Problemen mit der Straßenbeleuchtung seien die Stadtwerke (SVS) der richtige Ansprechpartner. SVS-Sprecherin Susanna Schmidt teilte mit, dass bislang keine Meldung zu einer defekten Beleuchtung eingegangen sei. Sie sicherte jedoch promt zu, dass die Beleuchtung umgehend repariert werde. Bereits am Donnerstag waren SVS-Mitarbeiter vor Ort. Damit werden sich Müllsünder dort hoffentlich auch nicht mehr so unbeobachtet fühlen und ihren Müll ordentlich entsorgen. Und was sagt Simeon Disch zur jüngsten Entwicklung? Er hofft, dass sich die Situation nun bessert und auch mal die Kehrmaschine in der engen Gasse zum Einsatz kommt, damit zwischen den Pflastersteinen keine Scherben mehr liegen bleiben.