von SK

Im Zuge der Neugestaltung der Rietstraße stehen die Arbeiten an der öffentlichen Kanalisation kurz vor dem Abschluss. Dieser letzte Kanalbauabschnitt greift direkt in den Kreuzungsbereich Rietstraße, Schulgasse und Rietgasse ein. In diesem Bereich werden durch die ausführende Firma Schöppler Anschlussarbeiten an der sich in Kreuzungsmitte verzweigenden Kanalisation ausgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

So wird es notwendig, ab Montag, 6. Mai, den gesamten Kreuzungsbereich aufzugraben und für den Fahrzeugverkehr zu sperren. Vom Riettor kommend muss die Durchfahrt in die Rietstraße gesperrt werden.

Die Rietgasse ist weiterhin über die Zinsergasse erreichbar. Die Schulgasse kann im südlichen Bereich von der Kanzleigasse angefahren werden.