von Roland Dürrhammer

VS-Villingen (rod) Seit Oktober 2014 stand es leer, das Gasthaus Jägerhaus in der Kalkofenstraße mit seiner rund 200jährigen Geschichte. Viele Villinger Vereine haben hier ihre Veranstaltungen durchgeführt. Bei Hochzeiten, Geburtstagen oder aus anderen Anlässen wurde hier gefeiert und auch an der Fasnet ging am Jägerhaus kein Weg vorbei. Jetzt ist der Name Jägerhaus nur noch Geschichte. Innen dominieren die Farben rot und gelb und auch die Dekoration zeigt deutlich, dass es hier zukünftig spanisch zugehen wird.

Villingen-Schwenningen Olé und Hola im Jägerhaus: Spanier bringt wieder Leben in altes Gasthaus

Am 18. Mai eröffnen José Luis Rodriquez und Emilio Madrid Navarro ihr Restaurant „José y Emilio„, in dem Originalgerichte aus den verschiedenen Regionen Spaniens angeboten werden. Die Aufgaben sind klar verteilt. Rodriquez steht hinter der Theke und Navarro ist der Küchenchef. Acht bis zehn Mitarbeiter werden für das Wohl der Gäste sorgen. „Navarro ist seit September 2018 in Deutschland und war auf der ganzen Welt als Koch unterwegs“, schwärmt Rodriquez. Es werde alles frisch zubereitet und die Weine, der Käse sowie der Schinken und weitere Spezialitäten kämen alle aus Spanien und der Fisch frisch vom Fischmarkt in Paris. „Als Besonderheit steht „Ceviche“, eine kalte Meeresfrüchtesuppe, auf der Speisekarte, die Emilio aus Peru mitgebracht hat“, verrät Rodriquez. „Mit 150 Plätzen innen und 60 Plätzen auf der Terrasse können wir unser Konzept mit der rein spanischen Küche ideal umsetzen und haben auch genügend Platz für jegliche Festivitäten“, so Rodriquez, der seit vier Jahren in St. Georgen ein Lokal betrieben hat.

Bis es soweit ist, müssen noch die restlichen Umbauten, die seit zwei Monaten im Gange sind, abgeschlossen werden. Die neue Küche ist eingebaut und auf dem Herd steht schon eine riesige Paella-Pfanne. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Sommer auch mal Paella auf der Terrasse zubereiten werden“, sagt Rodriquez. Mit Hola und Olé geht es am 18. Mai um 17.30 Uhr los und ab 20 Uhr gibt es spanische Livemusik mit Canarian Gipsy aus Karlsruhe.