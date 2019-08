Ein Zeuge kam in Fußfesseln aus der Strafhaft, zwei Zeugen waren bei der ersten Ladung nicht erschienen und wurden nun von der Polizei in den Gerichtssaal gebracht. Im Prozess um sieben Angeklagte einer mutmaßlichen Drogenbande hört die Zweite Strafkammer des Landgerichts Konstanz die Zeugen und betrachtet die Ergebnisse der Telefonüberwachung, die allein drei Aktenordner füllen.

Sieben Beschuldigten wird der Handel mit 30 Kilogramm Marihuana, 6,5 Kilogramm Haschisch, 800 Gramm Kokain und 1200 Ectasy-Tabletten vorgeworfen. Ende der Woche ist mit dem Urteil zu rechnen.

Villingen-Schwenningen So läuft der Drogenhandel im Raum Villingen Das könnte Sie auch interessieren

Einer der Anwälte beantragte für seinen Mandanten, diesen noch davor aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Der nicht vorbestraften Mann sitze dort schon seit einem Jahr, dabei gehe es in seinem Fall um den Handel mit maximal 100 Gramm Rauschgift. Der Staatsanwalt widersprach. Es gehe um viel größere Mengen. Die Kammer muss über den Antrag entscheiden.

Derselbe Anwalt stellte Aussagen des wichtigsten Zeugen in Frage. Er hakte nach, ob dieser Mann bei der Polizei überhaupt über die Möglichkeit aufgeklärt wurde, zu schweigen. Der Zeuge gab auf Nachfragen an, die Polizei habe ihm lediglich eine geringere Strafe in Aussicht gestellt, wenn er auspacke.

Wie die beiden anderen Zeugen versicherte der Mann, der schon wegen Drogengeschichten zu 27 Monaten Haft verurteilt ist, persönlich die Drogengeschäfte mehrerer Angeklagter beobachtet zu haben, teilweise hätten sie im Team gearbeitet.

In einem Fall habe ein Mann aus Hamburg aus einem mit Rauschgift gefüllten Kofferraum eines Porsches in Villingen ein Kilo Marihuana übergeben, und dafür 8800 Euro bekommen. Ob er sich bei Preis- und Mengenangaben sicher sei, wurde er mehrfach gefragt. Der Zeuge hatte auch angegeben, dass ein Gramm Marihuana für zehn Euro gehandelt wurde.

Eine 22 Jahre alte Mutter, die gerade ihr zweites Kind erwartet, schrammte vor Gericht knapp an einer strafbaren Falschaussage vorbei. Ihr mussten abgehörte Telefonate vorgehalten werden, bis sie einräumte, sie habe selbst gesehen wie einer der Angeklagten Drogen verkaufte.

Sie habe dies nicht nur von anderen gehört. Der Kontakt sei über ihren früheren Lebensgefährten zustande gekommen, der immer wieder Marihuana gekauft habe. Einmal habe sie das Gras in den Windeln ihres Sohns gefunden. „War das jetzt so schwer die Wahrheit zu sagen? Sie wollen doch nicht ins Gefängnis“, sagte zu ihr der Vorsitzende Richter Joachim Dospil.

Im Prozess spielen nicht nur Zeugen eine Rolle, sondern auch Hinweise aus Telefon-Überwachung und von verdeckten Ermittlern. Eine beisitzende Richterin hatte die Dokumentation der Telefonüberwachung auf Relevanz für den Prozess abgeklopft, und zunächst nur diese Passagen verlesen. Trotz der Vereinfachung hatten Prozessbeteiligte Schwierigkeiten, die richtigen Seiten zum Mitlesen zu finden. Denn die Dokumentation ist sehr umfangreich.