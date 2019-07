von Hanna Mayer

Über ein halbes Jahr hat es gedauert, um die Bands für das „VStival“ – ein dreitägiges Musikfestival im Herbst – zu organisieren. Jetzt ist es geschafft. Bei dem Festival vom 3. bis zum 5. Oktober werden in der Neckarhalle in Schwenningen 30 internationale, überregionale und auch lokale Bands auftreten.

Jeden Tag über sechs Stunden Musik am Stück

Von 17.30 Uhr bis 24 Uhr ist an allen drei Tagen auf zwei Bühnen für ein durchgängiges Konzerterlebnis gesorgt. Bekannte Größen wie Patrice, Nura oder Emil Bulls werden auftreten. Bei der Auswahl der Musikgruppen durften Jugendliche konkrete Wünsche äußern. „Der richtige Zeitnerv wurde getroffen“, sagt Sabine Braun vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis). Nicht nur für junge Leute ist die Veranstaltung bestimmt: „Auch für alle Junggebliebenen“, sagt Holger Gaus vom Jubis.

An jedem der drei Tage wird eine musikalische Stilrichtung im Vordergrund stehen: am Freitag, 3. Oktober, wird zu Hip Hop, Rap und Dancehall gefeiert. Am Samstag, 4. Oktober, wird es laut und rockig: Metal, Crossover und Indie wird gespielt. Am letzten Tag, 5. Oktober ist Pop und Mainstream angesagt.

Lokale Bands treten auf

Daniel Leguy-Madzar vom Jubis ist es wichtig, lokalen Bands die Chance zu geben, vor einem großen Publikum zu spielen. Künstler aus Villingen-Schwenningen wie A.S. Samed oder Nebulus sind beim Festival dabei. „Es ist eine pädagogische Aufgabe, regionalen Künstlern eine Plattform zu bieten“, sagt Leguy-Madzar. Außerdem war es den Organisatoren bei der Planung ein Anliegen, viele weibliche Künstler zu präsentieren, so Holger Gaus.

Von Jugendlichen angestoßen

Das Festival ist eine Premiere. Es wurde auf Initiative von Jugendlichen in der Jugendbeteiligungswerkstatt entwickelt und zu einem Gemeinschaftsprojekt von dem Amt für Kultur, dem Jubis und den Jugendlichen. „Es lohnt sich, Jugendliche zu beteiligen“, so Sabine Braun.

3900 Karten gibt es zu kaufen

3900 Karten gibt es insgesamt für das Festival. Es kann ein Festivalpass für 78 Euro erworben werden oder ein Tagesticket für 29 Euro. Karten gibt es beim Amt für Kultur, im Internet (https://tickets.vibus.de), beim Tourist-Info und Ticket-Service in Villingen und Schwenningen und an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg.