von Albert Bantle

Niedereschach – Unermüdlich arbeitet MuseumsleiterHans Otto Wagner an Verbesserungen im Heimatmuseum der Gesamtgemeinde Niedereschach, das in Fischbach steht. Nun hat er die Ecke, in welcher das traditionelle Schmiedehandwerk präsentiert wird umgestaltet und dabei einige neue Ideen umgesetzt. Unter anderem wird nun die Kohle des dort stehenden alten Schmiedeofens so beleuchtet, dass der Betrachter den Eindruck hat, dort lodere ein Schmiedefeuer, mit dem heiße Eisen zum Glühen gebracht werden können.

"Stück für Stück wird an der Inszenierung des Museum weitergearbeitet", so Hans Otto Wagner, der in jungen Jahren nicht nur Feinmechaniker, sondern auch den Beruf des Schmiedes erlernt hat und somit ein absoluter Kenner dieses alten Berufs ist. Deshalb hat er sich in den letzten Tagen die Schmiede im Keller vorgenommen und ihre Ausstattung sowie das gesamte Erscheinungsbild ihrer Funktion angepasst. Diese Schmiede, bestehend aus Feuerstelle und Rauchfang sowie einer Werkbank samt Requisiten, ist keine stationäre Schmiede, sondern durch den gesamten Aufbau mit Rädern und Tretgebläse. eine mobile Arbeitstation. Sie stammt vom Fischbacher Schmied Karl Dold, der eine der letzten Dorfschmieden in Fischbach betrieben hat und wurde beim Abriss der Schmiede, die einst in der Schramberger in der Nähe des heutigen Schmiedesteighauses, das seinen Namen wegen dieser Schmiede erhalten hat, im Museum untergebracht. Über der Feuerstelle, Esse, wurde in der Museumsschmiede ein ursprünglich nicht vorhandener blecherner Rauchfang angebracht, der den Eindruck einer verbauten Feuerstelle erwecken soll.

Für die Erhitzung des Eisens bis zur Schmiedefähigkeit (rund 900 Grad, Weißglut), braucht man eine starke Flamme, wie sie bei der Verwendung von Holz- oder Schmiedekohle ohne Sauerstoffzufuhr nicht erreicht werden kann. In geschlossenen Systemen wird dies durch den Kamin und den Zug erreicht. Heiße Luft steigt nach oben und erzeugt durch die Nachfuhr von Fischluft eine starke Glut. Wer einen Kachel- oder Schwedenstahlofen zuhause hat, kennt diesen Effekt. Deswegen sind Höhe und Querschnitt eines Kamins für den Zug wichtig und am Anfang des Feuerungsvorgangs brennt der Ofen nur langsam, bis die Abgase eine gewisse Temperatur erreicht haben.

Die Esse im Heimatmuseum habe deutlich sichtbar ein großes Schwungrad mit einem Trittbrett und einer Riemenverbindung zu einem kleinen Gebläse unter der Feuerstelle. Somit waren die Hände frei, um das Eisen in der Glut zu bewegen. Durch die Tretgeschwindigkeit konnte der Luftstrom gesteuert werden. In der Geroldsecker Waffenschmiede (Schuttertal bei Seelbach,Lahr), in der Wagner 1970 den Beruf des Schmiedes erlernt hat, waren alle Maschinen mit Wasserkraft angetrieben, also auch die Windmaschine. Durch einen Drehschieber neben der Feuerstelle konnte die Zufuhr geregelt werden.

Eine kleine Anekdote aus jener Zeit hat Wagner ebenfalls parat: Jede Schmied behütete seinen Hammer wie den Augapfel. Im Lauf der Zeit hatte sich der Hammerstiel, verursacht durch die sandigen,verschwitzten Hände, ergonomisiert. Das heißt, er wurde so abgenutzt, dass die Hand des Schmeids perfekt an den Stiel passte und er somit mit höchstem Feingefühl den Hammer benützen konnte. Er verdrehte sich nicht und rutschte auch nicht in der Hand hin und her. Bald wurden solche personalisierten Hammer zum beliebten Sammelobjekt, so dass Wagners damaliger Lehrmeister den Hammere jeden Abend mit nach Hause nahm und wehe, jemand anders griff nach diesem.

Um den Erlebniseffekt im Museum zu steigern, hat Wagner in der Museumsesse ein Flackerlicht unter der Kohle angebracht, was den authentischen Eindruck einer brennenden Flamme erweckt. Die Wände hat er rußgeschwärzt und die Beleuchtung gedämpft, um den Eindruck, wie es einmal war, zu verstärken. Inszenierung eben. Die Ausstattung wurde komplettiert und der Funktion nach so geordnet, so dass (theoretisch) wieder in der Schmiede gearbeitet werden könnte.

Also ein Grund neben den vielen andern, dem Museum immer wieder mal einen Besuch abzustatten. "Außerdem trifft man hier lauter nette Leute", sagt Wagner.