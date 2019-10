Fast 50 Jahre nach dem Städtezusammenschluss sollen die beiden großen Stadtbezirke Villingen und Schwenningen durch das neue Baugebiet Lämmlisgrund weiter zusammenwachsen. Auf 27,5 Hektar plant die Stadt die Entwickung eines der größten neuen Wohngebiete, das einmal in rund 1300 Wohneinheiten Platz für 3000 Menschen bieten soll.

Am Mittwoch soll der Gemeinderat über einen städtebaulichen Entwurf des Büros FSP in Freiburg entscheiden, insgesamt haben drei Büros ihre Entwürfe eingereicht. Laut Vorlage habe sich der FSP-Entwurf als Favorit herauskristallisiert. In verschiedenen Bewertungskommissionen, in denen Bürger, externe Fachleute und Vertreter der Verwaltung und aus der Kommunalpolitik eingebunden waren, sind konkret schon Punkte genannt worden, die vom Büro nachgebessert worden sind.

Meinung Neuer Wohnraum wird dringend benötigt von Claudia Hoffmann Das könnte Sie auch interessieren

Alte Idee

Die Idee, den Lämmlisgrund zu bebauen, stammt schon aus den 70er-Jahren. Damals, nach dem Städtezusammenschluss, ging man optimistisch davon aus, dass die neue Doppelstadt innerhalb weniger Jahre auf mehr als 100 000 Einwohner wachsen würde. Die Realität sah aber anders aus: Erst in den 90-er Jahren plante die Stadt das Schilterhäusle, das sich 20 Jahre lange schleppend entwickeltet.

Erst mit dem Bau des Zentralklinikums bekam das Wohngebiet einen enormen Schub, sodass eine Erweiterung jetzt realistisch ist. Außerdem ist die Wohnungssituation in der Doppelstadt mittlerweile so angespannt, dass dringend neuer, vor allem bezahlbarer Wohnraum, gebraucht wird.

Die Planung

Herzstück der Planung des Büros FSP ist ein achtgeschossiger Turm, in dem vor allem ein Bürgerzentrum und Gastronomie untergebracht werden soll und ein zentraler Platz direkt an der Europaallee, der sich zu einer Art Ortsmitte entwickeln soll. Die Fachleute planen verschiedene Gebäudehöhen, die räumliche Betonung erfolgt durch eine fünfgeschossige Blockrand-Bebauung.

Angedacht sind bereits Nahversorger, Läden, Café und ein Backshop in den Sockelgeschossen. Die Europaallee soll mit viergeschossigen Gebäuden in L-Form eingefasst werden. Auch für die Erschließung gibt es schon verschiedene Vorschläge. In einer Variante teilt sich der Verkehr der Europaallee und wird über bestehende Wohnstraßen des Schilterhäusle sowie über eine neue Hauptachse im neuen Wohngebiet geleitet.

So könnte der zentrale Platz als Fußgängerzone angelegt werden. Eine zweite Variante sieht ein Befahren des zentralen Plates mit Tempo 30 oder auch Schrittgeschwindigkeit vor, sodass neben dem ÖPNV auch für den Individualverkehr eine Durchfahrt der Europaallee möglich ist.

Der Zeitplan: Wenn der Gemeinderat am Mittwoch dem städtebaulichen Vorentwurf zustimmt, kann der Auftrag an das Büro FSP erteilt werden, dieses tritt dann in einen Dialog mit den Fachämtern ein und der Entwurf wird in den Punkten Erschließung, Freiraum, Ökologie und soziale Infrastruktur konkretisiert.

Im Sommer 2020 soll dann der abgestimmt städtebauliche Entwurf vorliegen, danach können die Fachämter mit den Planungen beauftragt werden. Der Bebauungsplan könnte ab Herbst 2020 aufgestellt werden, hier rechnet die Verwaltung mit 18 Monaten Dauer. Das ganze Gebiet soll in mehreren Bauabschnitten über einen längeren Zeitraum erschlossen werden.