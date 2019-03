von Uwe Spille

Aufgrund von Schäden am Dachstuhl ist der große Saal des Theaters am Ring gesperrt, ein Statiker hat dies nach einer Prüfung am Donnerstag veranlasst. Bis auf weiteres sind alle Veranstaltungen verlegt worden oder müssen abgesagt werden. Als erstes davon betroffen war der Auftritt von Jochen Malmsheimer am Donnerstagabend, der kurzfristig in die Neue Tonhalle verlegt wurde.

Villingen-Schwenningen Schocknachricht: Theater-Dach ist einsturzgefährdet, großer Saal wird nach Prüfung durch Statiker gesperrt

Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier selbst begrüßte die Gäste und erklärte, warum die Verlegung notwendig war. Er relativierte allerdings, dass das Gebäude einsturzgefährdet sei. Zwar sei der Dachstuhl aus dem Jahr 1932, bekundete Dobmeier. Doch nur ein Balken des Dachstuhl sei, wohl bedingt durch Schneelast und Winddruck der letzten Wochen, gebrochen und habe den gesamten Dachstuhl leicht verschoben. Der Statiker sei verpflichtet gewesen, hier vorsorglich den Zutritt zu verbieten, das Ganze sei aber halb so wild, beschwichtigte der Kulturamtsleiter. Allerdings sei klar, dass der Dachstuhl wohl komplett saniert werden müsse.