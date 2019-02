von SK

Das Schnupperkurs für Kinder startet am Donnerstag, den 7. Februar und findet immer donnerstags zwischen 16.45 und 18.15 Uhr in der Sporthalle der kaufmännischen Schule in Villingen statt. "Für die Jüngsten geht es um das spielerische Erlernen der ersten Judo-Techniken", erklärt Christian Riegauf, Vorsitzender des Judosportvereins Villingen.

Insgesamt zwölf Einheiten umfasst der Kurs und soll erste Einblicke in die japanische Wettkampfsportart bieten. Judo beruht auf dem Prinzip Siegen durch Nachgeben. Zuerst werden die Koordination, das Fallen und erste Kämpfe trainiert. „Der Kurs ist für Kinder lehrreich, weil es ein spannender, schneller und vielseitiger Sport ist, der Körper und Geist fordert“, so der Trainer.

Teilnehmer benötigen lediglich ein Jogginganzug, ein paar Hausschuhe und etwas zu Trinken. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro. Der Verein bittet darum, die Kinder pünktlich zum Training zu bringen. Anmeldungen nimmt Christian Riegauf unter der Telefonnummer 07721/9168398 sowie per Email an christian.riegauf@jsv-villingen.de entgegen.