„Ich wollte einen Kontaktberuf“: Der neue Rektor der Karl-Brachat-Realschule Villingen im Gespräch mit dem SÜDKURIER

Seit dem 1. August ist der Brigachtaler Thomas Schultis Rektor der Karl-Brachat-Realschule, der mit rund 700 Schülern größten Realschule in Villingen, und wird am morgigen Montag offiziell vorgestellt. Auf dem zweiten Bildungsweg entschied er sich für das Lehramt und kehrte zurück in die Heimat. Geplant ist ein langjähriges Engagement an der Schule.