von hjg

Woher hast Du über die Aktionswoche in Villingen erfahren?

Wir sind in der Fridays-for-Future-Bewegung inzwischen sehr gut vernetzt. Über WhatsApp-Gruppen und Telefonkonferenzen wissen wir, was andere Gruppen so planen und können uns entsprechend einbringen.

Was waren Deine Beweggründe, diese Woche nach Villingen zu kommen?

Neben meinem lokalen Engagement erlebe ich immer wieder, dass größere Aktionen und Veranstaltungen durchaus etwas bewegen und so wollte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass diese Aktionswoche in Villingen auch noch mehr Aufmerksamkeit generiert.

Wo hast Du bisher schon mitgemacht?

Ich bin eigentlich erst seit diesem Frühjahr aktiv, war aber schon auf der großen Demo im Juni in Aachen und Garzweiler dabei. Darüber hinaus auch bei der Unteilbar-Demo in Dresden.

Welchen Nutzen siehst Du in Deiner Teilnahme an diesen Aktionen?

Zum einen helfe ich diese Aktionen größer zu machen und damit mehr Aufmerksamkeit zu generieren, zum anderen dient das immer auch einem entsprechenden Erfahrungsaustausch und der Stärkung unserer Netzwerke.

Und wer finanziert Deine Reisen?

Ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Eltern mich dabei unterstützen und mir die Bahnfahrten bezahlen. Dafür bin ich sehr dankbar. Meine Eltern sind beide Lehrer und sehen das Schulschwänzen an den Freitagen durchaus auch etwas differenzierter.

Wie reagieren Deine Mitschüler auf dem Gymnasium in Landshut auf Dein Engagement?

Sehr unterschiedlich. Viele akzeptieren meine Meinung, einige machen auch mit, aber die Hälfte meiner Klasse hat entweder gar keine Meinung oder sieht das alles ganz anders.

Welcher Partei würdest Du zutrauen, den Klimawandel aufzuhalten?

Ehrlich gesagt, keiner der etablierten Parteien. Aktuell sind es immer noch viele Worte und sehr wenig konkrete Taten. Selbst die Grünen sind mir zu inkonsequent und am Ende auch nicht sozial genug. Umweltschutz kann ja nicht nur etwas für Besserverdienende sein, zu Lasten der Schwächeren in unserer Gesellschaft.

Fridays-for-Future-Aktionswoche in Villingen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Können wir im kleinen Deutschland überhaupt etwas gegen den Klimawandel tun?

Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Es geht jetzt um das generelle Umdenken in allen Lebensbereichen. Vor allem aber haben wir hier eine Vorbildfunktion und Verpflichtung gegenüber ärmeren und rückständigeren Ländern und Regionen. Wir können nicht nur immer von anderen wie zum Beispiel Afrika, China oder Brasilien fordern, was dort zu tun wäre und gleichzeitig die Früchte unseres Wohlstandes genießen, währen die eigentlich auch nur auf unser wirtschaftliches Niveau aufschließen wollen.

Welche Lösungsansätze siehst Du bei uns in Deutschland, um etwas zu verändern?

Ich würde als Erstes die vielen Subventionen abstellen. Die verzerren alles nur, zum Beispiel die Steuerbefreiung auf Kerosin für den Flugverkehr, die Förderung von Überproduktionen in der Landwirtschaft, und vieles andere mehr.

Wenn es eine CO2-Steuer gäbe, was würdest Du mit dem Geld machen?

Ich würde es dafür einsetzen, soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen, die durch den ökologischen Umbau unserer Wirtschaft durchaus entstehen können. Das wäre mir persönlich sehr wichtig.

Hast Du Dein persönliches Verhalten auch verändert?

Ja, ich lebe jetzt viel bewusster, überdenke mein bisheriges Konsumverhalten, fahre jetzt noch viel mehr Fahrrad und schränke meinen Fleischkonsum stark ein.

Und wo geht es nach Villingen noch hin?

Ich plane, im September noch an einer großen Aktion in Venedig mitzumachen. Dort geht es um die zerstörerischen Effekte durch die großen Kreuzfahrtschiffe. Und danach steht auch mal wieder Schule auf dem Programm.